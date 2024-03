Edge of Tomorrow : où en est la suite du film avec Tom Cruise et Emily Blunt ?

Le blockbuster de SF rassemblant Tom Cruise et Emily Blunt "Edge of Tomorrow", sorti en 2014, a été un succès critique, avec une performance honorable au box-office mondial. Ayant gagné un statut culte, sa suite est attendue avec impatience et pourrait enfin être mise en production...

Tom Cruise et Emily Blunt, un duo à revoir

On a parfois tendance à oublier que, à côté des films Top Gun et Mission: Impossible, Tom Cruise s'est aussi distingué dans des films originaux et à grand spectacle comme, par exemple, le très réussi Edge of Tomorrow de Doug Liman. Dans celui-ci, il incarne dans un futur proche un militaire "de bureau" de l'armée américaine, William Cage, envoyé contre son gré au combat dans une guerre que l'humanité mène contre une invasion extra-terrestre.

Il meurt lors de son premier jour, mais étrangement il "ressuscite", revenant la veille de ce jour de combat. Ce jour va se répéter, Cage mourant et ressuscitant plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'il parvienne à survivre à cette journée et constater que l'héroïne de l'armée, Rita Vrataski (Emily Blunt), surnommée "l'ange de Verdun", a vécu elle aussi ce phénomène. Ensemble, ils vont alors tout faire pour trouver et tuer "l'Omega", l'extra-terrestre qui contrôle tous les autres.

Edge of Tomorrow ©Warner Bros. Pictures

Edge of Tomorrow est un succès, et les critiques soulignent que le duo formé par Tom Cruise et Emily Blunt fonctionne à merveille, dans un film sans aucun temps mort qui mêle habilement action, humour et histoire d'amour. Il est ainsi annoncé en 2017 que Doug Liman travaille au développement d'une suite, avec déjà un titre : Live, Die, Repeat and Repeat. En 2019, un scénario est annoncé terminé, et en 2021 Doug Liman précise vouloir se concentrer sur la relation des personnages plutôt que sur un spectacle explosif. En 2023, Emily Blunt signifie elle son envie de revenir pour une suite, sans cependant connaître l'état d'avancée du projet.

Edge of Tomorrow 2 bientôt en production ?

Depuis qu'Emily Blunt a fait ces déclarations, beaucoup de choses ont changé. Pour elle, sa performance dans Oppenheimer de Christopher Nolan, très grand succès de 2023, lui a apporté une reconnaissance et une popularité inédites. Un nouveau statut qui devrait être solidifié par le film The Fall Guy, dans lequel elle donne la réplique à Ryan Gosling. Pour Tom Cruise, redevenu superstar et roi d'Hollywood avec Top Gun : Maverick en 2022, sa récente association avec Warner Bros. pour un partenariat stratégique a fait grand bruit. Et c'est justement dans ce cadre, Edge of Tomorrow étant une "propriété" Warner Bros., que le projet de sa suite pourrait enfin être lancé.

En effet, lors de l'annonce du partenariat Warner - Cruise, il a été précisé par The Hollywood Reporter qu'un des premiers projets qu'ils lanceraient ensemble pourrait être la suite d'Edge of Tomorrow. L'objectif étant pour Warner Bros. et Tom Cruise de développer des films originaux et inédits, tout comme revigorer et relancer des franchises existantes. Dans la mesure où Tom Cruise comme Emily Blunt sont à un pic de leur carrière respective et disposent d'une popularité maximale, et que leurs performances dans Edge of Tomorrow étaient la première qualité du film, il doit alors apparaître aux studios que le moment est particulièrement propice pour engager la production de la suite.

Seulement, la mise en production du projet risque d'être contrainte par le planning infernal de Tom Cruise, qui termine en ce moment la production de Mission: Impossible 8, se prépare à partir dans l'espace avec Doug Liman, devrait faire partie du prochain film de Quentin Tarantino et tiendra le rôle principal du nouveau film de Alejandro G. Iñárritu. Ainsi Edge of Tomorrow 2, actuellement marqué "en développement" sur IMDB, devrait bien être produit, mais ce n'est probablement pas pour demain...