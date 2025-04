Dune 3 : le retour surprise de ce personnage mort est confirmé

Un acteur vient d’annoncer qu’il reviendra dans "Le Messie de Dune". Et si vous n’avez pas lu le livre de Frank Herbert, ce retour devrait vous surprendre. Attention, cet article contient des spoilers sur le troisième film, mais aussi sur le premier !

Denis Villeneuve de retour au scénario et derrière la caméra pour Le Messie de Dune

Denis Villeneuve a réussi son pari de transposer à l’écran l’histoire de Dune, le roman phare de Frank Herbert. Sa première partie, dévoilée en 2021, a mis une claque aux spectateurs. Puis, le cinéaste québécois a récidivé avec sa deuxième partie, dévoilée deux ans plus tard.

Suite à la sortie de ce deuxième film, nombreux ont été ceux à réclamer la suite. Beaucoup ont ainsi souhaité que Denis Villeneuve s’attaque à l’adaptation du deuxième roman de Frank Herbert, Le Messie de Dune. Le scénariste et réalisateur a accepté, et cette nouvelle adaptation a été officialisée en avril 2024. Un an après, le retour d’un personnage vient d’être annoncé. Et celui-ci devrait surprendre de nombreux fans des films.

Duncan Idaho sera présent

Jason Momoa prête ses traits à Duncan Idaho dans Dune : première partie. Malheureusement, son personnage meurt lors d’un combat avec des Sardaukars, alors qu’il protège Paul et sa mère Jessica. Pourtant, l’acteur sera de retour dans le troisième film de la franchise. Il l’a lui-même révélé au cours d’une interview avec TODAY lors de la promotion de son nouveau long-métrage, Minecraft.

Comme évoqué plus haut, ce retour va surprendre de nombreux fans des films. Mais pas ceux qui ont lu Le Messie de Dune. Car Duncan Idaho y revient sous l’apparence d’un ghola, un humain créé artificiellement à partir d’un cadavre. Le personnage devrait donc revenir sous cette forme dans le troisième film. À moins que Denis Villeneuve ait choisi de s’éloigner du livre sur cet aspect et de le faire revenir différemment.

Le film sera dévoilé fin 2026

Les détails sur Le Messie de Dune continuent donc d’arriver au compte-goutte. En octobre 2024, Denis Villenveue avait expliqué que son intrigue se déroulerait douze ans après les événements du second film.

En février dernier, nous avons appris une autre nouvelle majeure sur le film. Alors qu’il devait à l’origine avoir lieu plusieurs mois plus tard, le début du tournage a été annoncé pour cet été. Depuis, Warner Bros. a confirmé que Le Messie de Dune sortirait l’année prochaine. Il arrivera dans les salles françaises le 16 décembre 2026.