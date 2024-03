Dune 3, Top Gun 3... : Timothée Chalamet et Glen Powell en feu

Après les succès de "Wonka" et "Dune 2", Timothée Chalamet change de dimension et voit son cachet s'envoler. Un soulagement pour Hollywood qui compte sur lui, ainsi que sur Glen Powell...

Timothée Chalamet superstar

Timothée Chalamet, star du box-office avec Wonka et Dune 2, a changé de dimension. Après ses récents succès, il apparaît aujourd'hui comme le leading man de la jeune génération hollywoodienne, capable de rassembler tous les publics et très impliqué dans la promotion. Comme rapporté par Variety, son cachet s'est ainsi envolé avec 8 millions de dollars encaissés pour la comédie musicale Wonka, qui en a rapporté 628 millions au box-office mondial.

Paul Atréides (Timothée Chalamet) - Dune 2 ©Warner Bros.

Selon les sources de Variety, la consécration de Timothée Chalamet est un soulagement pour les studios hollywoodiens, soucieuse jusque-là de la succession des générations de Tom Cruise et Leonardo DiCaprio. Marie Parent, productrice de Dune, explique :

Les véritables stars de cinéma, dans n'importe quelle génération, se comptent sur les doigts de la main. Timothée Chalamet en est totalement une.

Avec cette reconnaissance, la valeur financière de l'acteur monte, et ses prochains cachets devraient ainsi dépasser les 10 millions de dollars pour un rôle principal dans une grande production, par exemple pour le futur Dune 3.

Glen Powell a la cote

Dans une moindre mesure - son cachet actuel serait aux alentours des 5 millions, mais pas si loin de Timothée Chalamet, Glen Powell est perçu comme l'autre movie star sur laquelle compter, dont les performances dans Top Gun : Maverick et la surprise Tout sauf toi ont fait grimper la cote en flèche. Plus âgé et à la révélation plus tardive que celle de Timothée Chalamet, Glen Powell illustre pour Tom Rothman, CEO de Sony’s Motion Picture Group, un autre phénomène, celui d'une émergence au cinéma dans une pleine période de streaming.

Glen est l'exemple même du talent et de l'opportunité. C'est ce qui fait la différence entre les succès au cinéma et les films de streaming : donner une chance à des grands acteurs d'avoir un impact réel dans la culture. Glen a une présence vraiment charismatique à l'écran.

En effet, alors que les productions proposées en streaming inondent les écrans, Glen Powell a profité du film qui a "sauvé le cinéma" selon Steven Spielberg, Top Gun : Maverick, film de grand écran et de salle par excellence, et du grand succès financier de Tout sauf toi au box-office mondial avec 212 millions de dollars de recettes dans le monde. Déjà attaché au projet Top Gun 3, il pourrait profiter de la popularité actuellement moindre de Miles Teller, l'autre "jeune" star de Top Gun : Maverick, pour s'y faire une place royale et lui aussi voir mécaniquement le montant de ses cachets s'envoler.