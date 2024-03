Dune : le film de David Lynch est disponible gratuitement

David Lynch a été le premier réalisateur à faire une adaptation de "Dune" au cinéma. Si le film n’a pas vraiment convaincu à sa sortie, vous pouvez désormais vous en faire votre propre avis gratuitement.

Avant Denis Villeneuve, David Lynch s’était attaqué à Dune

Avant que Denis Villeneuve ne propose sa version de l’œuvre la plus culte de Frank Herbert, celle-ci avait eu droit à une adaptation au cinéma. Sorti en 1984 et réalisé par David Lynch, Dune racontait ainsi déjà l’histoire de Paul Atréides découvrant la planète Arrakis avant d’être trahi et de rencontrer le peuple des Fremen.

À sa sortie, le Dune de David Lynch n’a pas vraiment réussi à convaincre. Le long-métrage a déçu la majorité des critiques, et a également fait un flop au box-office. Malgré cela, au fil du temps, sa réputation s’est un peu améliorée et certains fans de science-fiction ont commencé à voir le film comme une tentative intéressante d’adapter une histoire justement réputée comme étant inadaptable. Et si vous n’avez pas encore formulé votre propre opinion sur le sujet, vous pouvez désormais le faire gratuitement.

France Télévisions propose le film gratuitement

Depuis ce jeudi 28 mars, Dune est disponible gratuitement sur la plateforme de streaming de France Télévisions, france.tv. La seule chose requise pour pouvoir accéder au film de David Lynch est de s’y connecter, ou de créer un compte.

Si vous voulez (re)découvrir la vision de Dune de David Lynch, vous avez de longues semaines pour le faire. Car le long-métrage de 1984 restera disponible sur la plateforme de streaming un peu plus de trois mois. Plus précisément, il y sera visible jusqu’au 30 juin 2024.

Bientôt une première adaptation au cinéma du Messie de Dune ?

Pour rappel, après être sorti le 28 février dernier, Dune : deuxième partie est également toujours projeté dans les salles. Comme évoqué il y a plusieurs jours, il devrait être suivi d’un troisième volet. Denis Villeneuve a déjà commencé à l’écrire. Toutefois, le cinéaste a récemment prévenu : il ne retournera sur Arrakis que s’il est sûr de pouvoir faire mieux que le deuxième film.

On peut toutefois penser que l’on a de bonnes chances de voir ce troisième opus se matérialiser. Cette fois, c’est le roman Le Messie de Dune que l’on devrait voir adapté à l’écran. Si ce projet se concrétise bel et bien, il faudra toutefois attendre un long moment avant de le découvrir. Car Villeneuve aimerait réaliser un film dans un autre univers avant de le tourner.