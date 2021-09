Dune : Jason Momoa a dédié une séquence à sa Khaleesi de Game of Thrones

Voir aussi

Licorice Pizza : premières images pour le nouveau film de PTA

Après "Phantom Thread", Paul Thomas Anderson revient bientôt au cinéma avec "Licorice Pizza", film se déroulant dans les années 70 et nous emmenant aux côtés d'un lycéen passionné de cinéma. On suspecte l'inspiration autobiographique, et on est déjà sûr de la beauté de son geste avec une première bande-annonce aux images et à l'élan remarquables.