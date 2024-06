Dwayne Johnson se blesse sur le tournage de son nouveau film

Dwayne Johnson vient de subir une blessure alors qu’il tourne son prochain film, The Smashing Machine. Il est encore trop tôt pour connaître l'impact qu'elle aura sur le long-métrage, mais elle pourrait repousser le reste de son tournage.

Dwayne Johnson sera à l’affiche de The Smashing Machine

Dwayne Johnson a plusieurs projets en préparation. L’un d’eux est The Smashing Machine. Le film retracera l’histoire d’un ancien champion de MMA et de lutte, Marc Kerr. L’intrigue s’intéressera plus particulièrement à l’apogée de sa carrière, en 2000, et à ses relations en amour et en amitié ainsi qu’à sa lutte contre les addictions.

The Smashing Machine ©A24

C’est Benny Safdie, connu notamment pour avoir réalisé Uncut Gems avec son frère Joshua, qui réalise The Smashing Machine. Emily Blunt ainsi que le boxeur champion incontesté des poids lourds, Oleksandr Usyk, sont aussi au casting. Le film est actuellement en tournage. Or, Dwayne Johnson vient de partager une mauvaise nouvelle sur son déroulement.

Le comédien se blesse au coude

Via son compte X, celui qui est surnommé « The Rock » a révélé avoir subi une blessure sur le tournage de The Smashing Machine. Dans une vidéo, il montre ainsi son coude gonflé, avouant que celui-ci le fait souffrir. Il explique également qu’il va devoir passer une IRM pour constater les dégâts subis et savoir quel traitement sera nécessaire pour guérir son coude.

Cette blessure pourrait donc repousser le reste du tournage de The Smashing Machine. Si elle est importante, elle pourrait même avoir un impact sur la date de sortie du long-métrage. Selon le journaliste Jeff Sneider, le studio derrière le film, A24, vise une sortie en décembre aux États-Unis. Cet objectif va donc peut-être devoir être réévalué si les nouvelles sur la blessure de Dwayne Johnson ne sont pas bonnes.

Deux autres films avant la fin de l’année

On devrait bientôt savoir si le comédien va devoir être éloigné des plateaux pendant un moment ou s’il pourra rapidement reprendre le tournage de The Smashing Machine. Quoi qu’il en soit, ce film n’est pas son seul projet à venir.

Le 15 novembre prochain, il sera à l’affiche de Red One sur Prime Video, dont le tournage a visiblement été chaotique. On pourra ensuite de nouveau l’entendre prêter sa voix à Maui dans Vaiana 2. Le film sortira le 27 novembre prochain dans les cinémas en France.