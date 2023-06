Edge of Tomorrow 2 : Emily Blunt donne des nouvelles du film

Neuf ans après la sortie du premier film, Emily Blunt s’est exprimée sur "Edge of Tomorrow 2". L’actrice britannique a donné son avis sur la raison pour laquelle nous n’avons toujours pas pu découvrir cette suite.

Verra-t-on un jour Edge of Tomorrow 2 ?

En 2014, Doug Liman dévoile son nouveau film. Adapté du light novel All You Need Is Kill signé Hiroshi Sakurazaka, Edge of Tomorrow prend place dans un future proche. L’humanité se défend désormais contre des extraterrestres qui ont envahi la Terre. Ces derniers sont proches de remporter la victoire face aux armées du monde. Un jour, le commandant William Cage est envoyé au front pour la première bataille de sa vie. Mais il n’y survit que quelques minutes. Toutefois, il se réveille avant de se rendre compte qu’il se trouve dans une boucle temporelle, et qu’il pourrait être la clé pour sauver l’humanité...

Edge of Tomorrow ©Warner Bros.

Cela fait donc neuf ans qu’Edge of Tomorrow est sorti dans les salles. Le long-métrage a fait bonne impression, à la fois parmi la critique et le public. Au fil des années, il a gardé une belle popularité parmi les fans du genre. De quoi pousser Warner Bros à vouloir lancer une suite. Le studio a même retenu un scénario en 2019. Mais depuis, le projet n’a toujours pas vu le jour. Et Emily Blunt vient d’expliquer pourquoi.

Emily Blunt s’exprime sur cette potentielle suite

À l’occasion de la sortie de sa nouvelle mini-série, The English, Blunt a récemment donné une interview à Deadline. Elle y a notamment évoqué la suite d’Edge of Tomorrow. Elle a assuré qu’elle adorerait la faire, mais a révélé qu’elle n’était pas vraiment au courant de l’avancée du projet. Selon elle, la raison de ce délai est due à la difficulté de ne pas tourner en rond en réutilisant trop le concept du premier film :

Il faudrait faire un film aussi ambitieux que le premier. Jusqu’où pouvons-nous exploiter l’idée de la boucle temporelle ? Quel est le nouveau concept ?

Justement, Doug Liman avait assuré en 2021 qu’il voulait changer d’approche pour Edge of Tomorrow 2. Il avait expliqué qu’il voulait plutôt centrer cette suite sur la relation entre ses deux personnages principaux. Reste à savoir si Warner Bros le laissera concrétiser son projet. Pour le moment, celui-ci ne semble pas vraiment avancer…