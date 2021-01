Edge of Tomorrow 2 : le réalisateur donne des nouvelles de cette suite

Doug Liman, le metteur en scène de « Edge of Tomorrow », parle enfin de la suite. Un deuxième opus est possiblement dans les cartons, tandis que Tom Cruise et Emily Blunt reviendront dans leur rôle respectif. Le cinéaste tease par ailleurs une histoire plus intime et plus sobre.

Edge of Tomorrow : la petite pépite de science-fiction

En 2014, Doug Liman offre un film de science-fiction inattendu, qui reposait sur un concept de boucle temporel plutôt bien exploité. En gros c’était Un Jour sans Fin avec des aliens. Pour l’occasion, il réunissait un casting imposant notamment composé de Brendan Gleeson, de Bill Paxton, et du duo Tom Cruise / Emily Blunt. Edge of Tomorrow a reçu des critiques presses et spectateurs plutôt convaincantes, et a rapporté plus de 370 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 178 millions).

Edge of Tomorrow ©Warner Bros Studios

Pour le moment Warner Bros n’a visiblement pas encore donné son feu vert pour Edge of Tomorrow 2. En tout cas, le projet semble avancer au ralenti. La faute, notamment, aux agendas chargés de Tom Cruise et Doug Liman, qui vont par ailleurs partir dans l’espace pour le premier tournage d'une fiction en conditions réelles de l'histoire.

Une suite plus intime

Si l’original est basé sur le manga All you need is kill, difficile de savoir si la suite reprendra cette base ou non. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de Edge of Tomorrow 2. Apparemment, cette suite aura une approche différente du film original. Doug Liman affirme que le film sera plus intime. Que l’histoire sera plus confidentielle, dans un style moins porté sur le blockbuster.

Edge of Tomorrow ©Warner Bros Studios

Lors d’une interview avec Collider, Doug Liman s’est étendu sur Edge of Tomorrow 2. Même si le studio n’a visiblement pas encore officialisé le projet, le cinéaste travaille sur cette éventuelle suite. Il a par ailleurs révélé de nouveaux détails du film :

J'ai toujours été intéressé par l'idée d'une suite plus axée sur les personnages que le premier film. Parce que ce n'est pas comme ça que les choses sont normalement faites. Cela a été mon approche lors du développement de la suite. Notamment parce que Tom Cruise et Emily Blunt sont des acteurs phénoménaux. Parfois, la suite doit simplement avoir plus de puissance de feu ou plus d'explosions. Mais aucun effet visuel ne va surpasser ce que vous allez obtenir d'une grande scène interprétée par Tom Cruise et Emily Blunt

Ainsi, contrairement aux suites classiques des blockbusters hollywoodiens, Doug Liman veut prendre à contre-courant la norme. Plutôt que de tomber dans la facilité en proposant une suite explosive, portée sur l’action, il imagine davantage une aventure plus humaine, centrée sur ses personnages et ses comédiens. Un choix audacieux et honorable, qu’on aimerait en tout cas beaucoup voir. Le premier opus est toujours disponible sur Netflix.