Elvis : le joli geste de Tom Hanks envers Austin Butler

Tom Hanks s'est inquiété pour la santé mentale d'Austin Butler en découvrant son implication totale pour "Elvis". Pour éviter au jeune acteur de subir "un contrecoup émotionnel", la star de "Forrest Gump" lui a fait une jolie proposition.

Elvis : la révélation d'un acteur

S'il a débuté sa carrière dans les années 2000 et qu'il est apparu dans de nombreux films et séries comme Hannah Montana, Switched, The Dead Don't Die ou encore Once Upon a Time... in Hollywood, Austin Butler trouve son premier grand rôle au cinéma en 2022 avec Elvis. Pour ce biopic démesuré à la gloire du King signé Baz Luhrmann (Roméo + Juliette, Gatsby le magnifique), l'acteur s'investit pleinement. Il travaille énormément sa gestuelle mais aussi sa voix. Lors du 75e Festival de Cannes où le long-métrage est présenté hors compétition, le comédien nous confie :

J’ai passé un nombre incalculable d’heures à l’écouter, à le regarder, à expérimenter et essayer des choses. J’écoutais ses interviews en boucle. Ensuite, j’enregistrais ma voix et je réécoutais, pour voir où ma voix était différente. Il a aussi beaucoup changé au fil des années, donc il fallu reconstituer sa vie et comprendre ses transitions, son évolution.

Elvis Presley (Austin Butler) - Elvis ©Warner Bros.

Obsédé par Elvis Presley, l'acteur lui consacre tout son temps pendant trois ans. Il veut à tout prix devenir cette figure majeure du XXe siècle, en partie parce qu'il se reconnaît dans l'un des drames de sa vie. Comme l'interprète de Suspicious Minds, Austin Butler perd sa mère à l'âge de 23 ans. Un triste point commun qui ne fait que renforcer la détermination du comédien. En 2022, il déclare dans l'émission TODAY with Hoda & Jenna :

Quand j'ai appris à propos de sa mère - et ensuite que nous avions exactement le même âge - ça m'a heurté. Ça fait partie de ces choses où l'on sait que les étoiles s'alignent et où ça devient quelque chose d'extrêmement personnel.

Tom Hanks inquiet pour Austin Butler

Cet investissement donne naissance à une transformation impressionnante. Celle-ci vaut logiquement à Austin Butler d'être nommé à l'Oscar du Meilleur acteur. Il épate par ailleurs son partenaire Tom Hanks, qui prête ses traits à l'énigmatique colonel Tom Parker, le manager du King. Constatant que le jeune comédien se donne corps et âme pour son rôle, la star de Forrest Gump et Il faut sauver le soldat Ryan s'inquiète pour sa santé mentale et lui propose de retravailler aussitôt après Elvis.

Colonel Tom Parker (Tom Hanks) - Elvis ©Warner Bros.

Tom Hanks offre ainsi à Austin Butler l'un des rôles principaux de Masters of the Air, la troisième mini-série sur la Seconde Guerre mondiale qu'il coproduit avec Steven Spielberg après Band of Brothers et The Pacific. Lors d'un entretien accordé au quotidien britannique The Times en août 2023, Austin Butler révèle que Tom Hanks lui aurait dit (via Variety) :

Tu t'es tellement plongé profondément dans Elvis que, pour ta santé mentale, il serait sage de passer directement à autre chose. Si tu t'arrêtes, tu pourrais ressentir un contrecoup émotionnel... et, tu sais, j'ai ce projet que je produis.

Centrée sur des pilotes de l'US Air Force et également portée par Callum Turner et Barry Keoghan, Masters of the Air ne dispose pas encore d'une date de diffusion sur Apple TV+.