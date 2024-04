« Je déteste ce p***** de mot » : Emily Blunt pousse un coup de gueule

Actuellement en tournée de promotion pour "The Fall Guy", Emily Blunt a critiqué l’utilisation d’algorithmes pour tenter de prédire le futur succès d’un film. Ryan Gosling a également donné son avis sur le sujet.

Emily Blunt de retour dans The Fall Guy

Emily Blunt sera de retour au cinéma dans quelques jours. L’actrice est l’une des stars de The Fall Guy, le nouveau film de David Leitch. Elle y incarne Jody Moreno, une femme qui souhaite réaliser son premier long-métrage mais qui perd la star du film lorsque celui-ci disparaît. Colt Seavers, un cascadeur, se porte alors volontaire pour partir à sa recherche. Ryan Gosling a été choisi pour camper Colt Seavers dans The Fall Guy. À ses côtés, Emily Blunt fait actuellement la promotion du film de David Leitch. L’interprète de Jody Moreno en a notamment profité pour tirer à boulets rouges sur les algorithmes utilisés pour tenter de prédire le succès d’un éventuel long-métrage.

L’actrice fracasse les algorithmes

C’est au cours d’une interview donnée à l’édition italienne de Vanity Fair qu’Emily Blunt s’est lâchée contre les algorithmes. Elle a ainsi expliqué que selon elle, aucun studio ne devrait prendre la décision de faire ou non un film après avoir consulté un algorithme. Pour l’actrice, un tel procédé ne devrait tout simplement rien avoir à faire avec l’art :

Certaines choses nouvelles me frustrent : les algorithmes, par exemple. Je déteste ce p***** de mot, désolé pour le gros mot ! Comment est-ce que ça peut être associé à l’art et la création de contenu ? Comment peut-on le laisser déterminer ce qui va et ce qui ne va pas marcher ?

L’actrice révélée au grand public grâce à son rôle dans Le Diable s’habille en Prada a poursuivi en prenant l’exemple d’Oppenheimer pour illustrer ses propos : « J’étais dans un film de 3h30 sur un physicien, qui a eu l’impact qu’il a eu – les algorithmes n’auraient probablement pas pu comprendre ça. » Pour rappel, Oppenheimer a révolté près d’un milliard de dollars au box-office mondial. Le film est ainsi devenu le plus gros carton de la carrière de Christopher Nolan.

Ryan Gosling acquiesce et surenchérit

Emily Blunt espère donc que les studios arrêteront de s’en remettre à ce procédé : « J’espère qu’Oppenheimer et des projets similaires ne sont pas considérés comme des anomalies, et que l’on va arrêter de traduire des expériences créatives en diagrammes. » Présent lors de la même interview, Ryan Gosling a soutenu les propos de sa partenaire de jeu. Il a expliqué que, désormais, au moment de choisir son prochain projet, il optait presque pour l’opposé de ce qu’un algorithme considérerait comme un futur succès :

On ne peut pas battre un algorithme à son travail. Et, paradoxalement, ça me force à être plus humain, à choisir des projets « faits maison » comme The Fall Guy, qui est basé sur des expériences personnelles, nos empreintes et nos histoires, que l’on a versées dans les personnages.

Les propos d’Emily Blunt et Ryan Gosling renvoient d’ailleurs à ceux de Brian Helgeland. Comme expliqué il y a quelques jours, le réalisateur a récemment révélé qu’une suite de Chevalier avait été refusée par Netflix car l’algorithme de la plateforme avait estimé qu’elle ne marcherait pas. Espérons que les studios arrêteront d’utiliser cette pratique pour décider des projets qu'ils souhaitent développer. De leur côté, Emily Blunt et Ryan Gosling reviendront le 1er mai prochain dans les salles. C’est à cette date que sortira The Fall Guy en France.