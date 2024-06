Une star d'Oppenheimer au casting du prochain film de Steven Spielberg

L'actrice Emily Blunt, actuellement sous le feu des projecteurs après "Oppenheimer" et "The Fall Guy", devrait rejoindre le casting du prochain film de Steven Spielberg. Un film qui s'annonce comme un blockbuster avec une histoire d'OVNI...

Emily Blunt vers les sommets

C'est Deadline qui apporte en exclusivité la nouvelle : la star d'Oppenheimer et de The Fall Guy Emily Blunt serait en négociations pour rejoindre le prochain film que prépare Steven Spielberg du côté d'Universal Pictures. Depuis 2014 et Edge of Tomorrow, l'actrice britannico-américaine connaît une grande reconnaissance critique dans des films très remarqués (Sicario, Sans un bruit, Le Retour de Mary Poppins), et a été récemment consacrée avec l'immense succès d'Oppenheimer de Christopher Nolan.

Katherine Oppenheimer (Emily Blunt) - Oppenheimer ©Universal Pictures

Il y a ainsi une forme de logique à ce qu'elle s'associe avec Steven Spielberg, qui à 77 ans est toujours le "roi du divertissement" et une des figures les plus puissantes d'Hollywood. Et le probable casting d'Emily Blunt dans le prochain film de Steven Spielberg devrait être un nouveau palier pour elle, puisqu'il est dit que ce film se concentrera sur un duo, et que l'actrice tiendrait donc un des deux rôles principaux.

Une nouvelle histoire d'aliens pour l'actrice

Si Deadline précise que le scénario du film est tenu secret, il s'agit du film dont Universal a daté la sortie américaine au 15 mai 2026 et qui, comme révélé récemment, sera un film d'"OVNI". Pour celui-ci, c'est David Koepp qui assure le scénario, comme il l'avait fait dans les années 1990 pour Jurassic Park et sa suite, en 2005 pour La Guerre des mondes et ensuite pour les deux derniers films Indiana Jones.

Ce planning de sortie et la présence de ce scénariste tend à indiquer que ce prochain film de Steven Spielberg devrait se ranger dans la catégorie blockbuster. Après le remake de West Side Story et le très personnel The Fabelmans, le légendaire réalisateur reviendrait donc au genre de très grand spectacle qui a fait sa renommée et sa fortune. Et pour Emily Blunt, après Edge of Tomorrow, Sans un bruit et Sans un bruit 2, ce serait ainsi une nouvelle aventure avec des extra-terrestres.