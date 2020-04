En Avant : le dernier Pixar déjà disponible en VOD en France

On peut constater tous les jours à quel point la crise du coronavirus a un impact sur la crise du cinéma. Fort heureusement, les films sortis dans nos salles juste avant qu'elles ne ferment peuvent arriver plus tôt en VOD chez nous. C'est le cas du dernier Pixar, "En Avant."

On s'attarde à longueur de semaine sur les multiples reports causés par la crise que l'on traverse. La fermeture des salles empêche de sortir les films et l'arrêt des productions engendre des retards. Mais on ne doit pas oublier que certaines œuvres n'ont pas eu une carrière décente car elles ont eu le malheur d'arriver en début de pandémie, quand des grandes mesures n'étaient pas encore en vigueur. Les USA ont vite trouvé un moyen de régir en sortant les films concernés en VOD. Mais en France, la chronologie des médias ne permet pas en principe de telles manœuvres. Heureusement, le CNC a réussi à apporter une réponse ponctuelle à la hauteur de l'événement. C'est une trentaine de films qui ont donc été proposés directement en vidéo et VOD.

En Avant s'offre une sortie rapide en VOD

Cette précédente liste s'agrandit avec des nouveaux arrivants qui peuvent bénéficier de ce même traitement exceptionnel : La Dernière vie de Simon, L'Appel de la forêt et Soumaya. Un quatrième éligible peut également en profiter, et pas n'importe lequel puisque c'est le dernier bébé de Pixar, En Avant. Sorti chez nous le 4 mars dernier, il n'a probablement pas rencontré son public dans son entièreté. Un problème corrigé et on espère que du monde va se laisser tenter parce que ce film le mérite amplement (voir notre critique).

Comme à son habitude, Pixar investit un univers différent et nous présente dans En Avant un monde qui a perdu de sa magie. Deux frères elfes peuvent en retrouver une partie lors d'une quête qui les rapprochera et pourra leur faire passer un peu de temps en compagnie d'un père disparu. Le film ne se classe pas dans le très haut du panier des studios Pixar mais juste en dessous, avec comme souvent de l'émotion. En l’occurrence, celle qui arrive en fin de parcours vaut vraiment le coup.

En Avant est bien un titre qui a l'ADN Pixar et on l'accueille avec plaisir plus tôt que prévu en VOD. Un spectacle qui ravira petits et grands.