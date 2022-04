Encanto : à quoi ressembleraient les personnages dans la vraie vie ?

Grâce à une intelligence artificielle, un artiste a donné vie aux personnages du film "Encanto" et le résultat est tout simplement bluffant ! Découvrez-le dans l'article ci-dessous.

Encanto : bienvenue dans la famille Madrigal

Sorti dans les salles le 24 novembre dernier, Encanto, la fantastique famille Madrigal, a connu un beau succès au box-office.

En effet, le film d'animation produit par les studios Disney s'est hissé à la troisième place des plus gros cartons de l'année 2021 en France avec plus de trois millions d'entrées derrière Spider-Man : No Way Home et Mourir peut attendre. Au box-office mondial, il a rapporté plus de 250 millions de dollars (sans compter les recettes générées sur Disney+). Le mois dernier, le long-métrage a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation.

Encanto, la fantastique famille Madrigal © Disney Studios

Pour rappel, le film suit les aventures de la famille Madrigal, une fratrie un peu spéciale au sein de laquelle chaque membre est doté d'un pouvoir magique, donné par leur maison enchantée. Tous sauf une : Mirabel, une des filles de la famille, qui n'a reçu aucun don particulier, ce qui la fait se sentir exclue. Mais lorsque la magie de la maison se retrouve menacée, elle se révèle être l'unique espoir de cette famille extraordinaire.

En plus de son animation particulièrement soignée, Encanto a surtout brillé par ses musiques toutes plus entraînantes les unes que les autres. La chanson "Ne parlons pas de Bruno" a même battu un impressionnant record d'écoutes.

Les personnages d'Encanto prennent vie

Grâce à une intelligence artificielle, un artiste a donné vie aux personnages du film et a partagé son travail sur son compte Instagram. Et le résultat est assez bluffant comme vous pouvez le constater :

À la demande populaire, alors qu'elle n'était pas présente dans la première galerie, l'utilisateur Hidreley a ensuite posté une illustration de Louisa, la grande soeur de Mirabel, très populaire dans le coeur des fans :

Il y a quelques jours, c'est un autre artiste qui avait donné vie aux personnages d'Harry Potter grâce à l'intelligence artificielle.