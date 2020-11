Esther : l'actrice principale de retour pour le préquel

La petite fille (ou presque) Esther est considérée comme l'une des méchantes les plus populaires du cinéma d'horreur. On aura l'occasion de le revérifier avec un préquel au premier film, qui est en préparation. Pour l'occasion, l'actrice Isabelle Fuhrman reprend son rôle.

Esther : une petite fille pas comme les autres

Avant d'entrer dans le vif du sujet et de rappeler de quoi parlait Esther, on conseille à quiconque qui n'a l'a pas vu de ne pas poursuivre le paragraphe qui va suivre parce qu'on va spoiler l'intrigue.

Ceci étant dit, le film débute avec un couple qui vient de perdre son enfant en pleine grossesse et qui vit avec ce traumatisme. Pour combler ce manque dans leur vie et passer à autre chose, les parents vont chercher à adopter. C'est Esther qui est choisie, celle-ci étant d'ailleurs très intéressée par l'idée de rejoindre la famille.

Une fois installée, la jeune fille commence à avoir un comportement étrange et, pire, très inquiétant. Elle s'en prend notamment à son demi-frère et sa demi-soeur. L'escalade de la violence ne va jamais cesser, jusqu'à que les parents découvrent que l'enfant n'en est pas un. Derrière ce visage angélique se cache Leena, une adulte de 33 ans qui est touchée par une forme peu courante de nanisme, lui permettant de se faire passer pour plus jeune qu'elle ne l'est.

Dans le film, on découvre qu'elle a un passé de criminelle en ayant déjà ciblé une autre famille. Tout ça, aussi fou que cela puisse paraître, est inspiré d'une histoire vraie ayant eu lieu en République tchèque (un autre cas similaire avait été recensé aux USA).

En début d'année, nous apprenions qu'un préquel était en préparation. Jaume Collet-Serra, qui semble en avoir terminé avec le cinéma d'horreur pour le moment, ne rempile pas derrière la caméra. C'est William Brent Bell qui prend sa place. Un metteur en scène qui a déjà filmé un enfant pas très net avec le film The Boy.

Un préquel avec la même actrice

Bonne nouvelle : l'actrice Isabelle Fuhrman fait son retour dans le rôle principal. On comprend ce choix après sa folle prestation dans le premier opus mais il y avait une légitime raison de douter de sa présence. Esther est sorti il y a 9 ans, l'actrice n'est plus une enfant et a 23 ans. Ce qui peut poser un gros problème au moment de la replacer dans un rôle d'une tueuse qui doit avoir l'apparence d'une fillette d'une dizaine d'années. Au niveau de la taille, surtout, son corps actuel n'est plus trop en adéquation avec cette exigence impérative dans le concept d'Esther.

Deadline précise que la pirouette va être possible grâce à la magie du cinéma. On peut tout faire croire au public du moment que les bons effets sont employés. Ainsi, du maquillage va être utilisé et la mise en scène va jouer sur les perspectives pour faire passer la pilule sans qu'on ne bronche. On a donc hâte de voir le travail déployé et surtout si ce film ne va pas trop répéter le schéma déjà vu.

Car Orphan : First Kill (titre original) va raconter l'évasion d'Esther d'un hôpital psychiatrique estonien et son parcours pour débarquer en Amérique. Sur cette nouvelle terre, elle va se confronter à une mère qui va tout faire pour protéger les siens. Le précédent film nous avait rapidement évoqué le cas d'une famille décimée quand le père avait refusé de céder aux avances de la tueuse. Il pourrait en être question ici mais ça ne paraît pas être le principal motif du script. Quoi qu'il en soit, cette origin story va nous en apprendre plus sur la trajectoire de cette atypique tueuse.

Aucune date de sortie n'est encore annoncée.