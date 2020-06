Evil Dead : un titre et un réalisateur pour le nouveau film

L'arrêt de la série "Ash vs Evil Dead" n'a pas mis fin à la franchise horrifique initiée par Sam Raimi. Le réalisateur de la trilogie originelle a déjà annonce qu'un nouveau film était en préparation. On sait maintenant son titre et qui va se retrouver derrière la caméra cette fois.

L'année dernière, Sam Raimi annonçait qu'un nouvel Evil Dead était dans les tuyaux. C'est au tour de Bruce Campbell, star de la franchise, d'en dire plus sur le sujet. L'acteur dévoile chez Empire que le titre sera Evil Dead Now et donne le nom de celui qui est en charge du scénario ainsi que la mise en scène. Après Fede Alvarez, place à Lee Cronin. Un réalisateur irlandais qui n'a pas encore fait grand chose. Les amateurs de genre le connaissent pour The Hole in the Ground. Sam Raimi a donc un nouveau poulain, qu'il a pu aussi voir à l'oeuvre sur la série qu'il a produite, 50 States of Fright, diffusée sur Quibi. Pour qu'il lui confie le prochain Evil Dead, c'est qu'il croit en ses capacités à se révéler.

Comme son compère uruguayen avant lui, il va devoir composer sans la présence de l'inimitable Ash, personnage emblématique de la franchise. Bruce Campbell maintient qu'il a pris sa retraite et qu'il ne veut plus l'incarner depuis la fin de la série Ash vs Evil Dead. Il sera quand même impliqué comme producteur. L'acteur avait laissé entendre que plusieurs films pourraient voir le jour et il confirme quasiment cela au moment d'expliquer dans quel sens va aller la franchise dans les prochaines années :

À partir de maintenant, ils doivent se débrouiller seuls. Ce qui est bien. Et libérateur. Vous pourriez avoir différents, différentes héroïnes dans ce cas. Celui-ci va être un peu plus dynamique. Nous voulons simplement garder la franchise à jour. Et la ligne de conduite, vraiment, est que nos héros et héroïnes ne sont que des gens ordinaires. C'est ce que nous allons continuer de faire.

Une nouvelle héroïne dans Evil Dead ?

Nous n'en savons pas plus sur le scénario de Lee Cronin mais il devrait se dérouler dans le même univers que celui de Ash. En misant sur un nom peu connu, Sam Raimi veut insuffler de la fraîcheur dans la recette Evil Dead. Fede Alvarez y était parvenu, à sa manière, en abordant son film avec quasiment aucun humour, ce qui dénote de ce qu'on voyait avec Bruce Campbell. À l'instar du précédent, le prochain pourrait aussi présenter un personnage principal féminin. Bien que ça ne sera pas la Mia de 2013.

Ce Evil Dead Now semble en bonne voie et sa production pourrait ne plus tarder. Aucune date de sortie n'est cependant encore connue.