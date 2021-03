Fast and Furious : une suite en préparation pour Hobbs & Shaw ?

Dwayne Johnson et Jason Statham se sont éclatés dans "Hobbs & Shaw", premier spin-off à la saga "Fast and Furious". Les deux meilleurs ennemis vont-ils revenir ensemble dans une suite ? D'après l'un des producteurs de la franchise, la question ne se pose même plus.

Fast and Furious : un premier spin-off après 8 films

La franchise Fast and Furious a, depuis son lancement, fait grandir sa famille de manière régulière. Sous la surveillance du patron Vin Diesel, on a vu plusieurs acteurs rejoindre l'aventure au fil du temps. Dont Dwayne Johnson et Jason Statham, qui ont respectivement pris les rôles de Luke Hobbs et Deckard Shaw. Deux personnages qui ne peuvent pas spécialement s'apprécier mais qui ont été obligés de trouver un terrain d'entente dans le spin-off qui leur a été dédié.

Hobbs & Shaw a préservé les principaux arguments de l'univers et a donné aux fans un spectacle assez réjouissant. Les deux héros étaient forcés de former un tandem pour tenter d'arrêter Brixton (Idris Elba), un terroriste anarchiste qui s'étant emparé d'une arme très dangereuse. La soeur (Vanessa Kirby) n'a rien pu faire pour le stopper mais le duo va tout mettre en oeuvre pour ne pas échouer à son tour. Si vous aimez l'action décomplexée, Hobbs & Shaw est un film pour vous. On peut juger que le public a été réceptif à cette proposition avec un box-office mondial qui grimpe à 759 millions de dollars.

Fast & Furious : Hobbs & Shaw ©Universal Pictures

Hobbs & Shaw : ils adorent se détester

Ce premier spin-off est la preuve qu'un univers étendu est possible autour de Fast and Furious. Alors que l'épisode 9 se fait toujours attendre et vient de voir sa date de sortie repoussée au 30 juin prochain, le producteur Hiram Garcia a dévoilé chez Comicbook.com qu'une suite à Hobbs & Shaw était en train de se préparer. Pas étonnant après le beau succès du premier volet et de la popularité de la marque. Le scénariste Chris Morgan est au travail pour assembler toutes les pièces du puzzle et que les ramifications entre les films se tiennent.

Nous savons que les fans le veulent, le premier épisode a été très bien reçu, c'est ce que nous avions besoin de savoir, que les fans en veulent encore, et nous allons leur donné ça.

Il se garde, pour le moment, de dévoiler quoi que ce soit sur la direction narrative prise par ce second spin-off. Dans le reste de l'interview, on comprend que d'autres projets annexes sont souhaités et que Fast and Furious ne s'arrêtera pas forcément après la sortie du onzième épisode. La trame principale avec Dom et ses proches prendra fin, mais il y a d'après le producteur encore "beaucoup d'histoires à raconter". Comme, probablement, ce spin-off féminin qui a été teasé depuis des mois. Hobbs & Shaw 2 sortira dans les prochaines années et les deux personnages pourraient revenir dans les épisodes principaux restants avant ça. Un récent teasing de Vin Diesel a d'ailleurs peut-être déjà annoncé que Dwayne Johnson allait faire son retour.