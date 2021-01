Fast and Furious : Vin Diesel vient-il d'annoncer le retour de Dwayne Johnson ?

La famille "Fast and Furious" va se réunir encore dans le neuvième épisode. Mais quelques membres seront absents, comme Dwayne Johnson. L'acteur sera-t-il de retour pour le bouquet final ? Vin Diesel s'est lancé dans un teasing qui ne pas va passer inaperçu auprès des fans.

La fin approche pour Fast and Furious

Fast and Furious c'est des bagnoles, des gros bras, des cascades WTF et une famille. La star Vin Diesel se félicite à chaque fois d'avoir constitué une bande avec des valeurs. Il reste évidemment la principale attraction de la franchise, mais d'autres interprètes connus sont aussi de la partie. Dans le prochain opus, c'est John Cena qui fera son apparition pour la première fois. Par ailleurs, on sait que Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Sung Kang, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris et Helen Mirren sont tous de retour.

Mais on regrette que deux figures ne soient pas présentes au casting : Luke Hobbs et Deckard Shaw. Ils sont respectivement portés par Dwayne Johnson et Jason Statham. Deux personnalités connues dans le cinéma d'action. Leur absence est-elle temporaire ? Peut-on espérer qu'ils soient présents dans la dernière ligne droite. Une place les attend sûrement, sachant que la conclusion se fera avec deux films au lieu d'un seul.

Un retour déjà acté pour Dwayne Johnson ?

Un nouveau post Instagram de Vin Diesel va mettre en alerte les fans de la saga. L'acteur a publié une photo de lui avec Dwayne Johnson en fond et accompagnée d'un texte qui laisse entendre très ouvertement que Hobbs risque de revenir :

Si heureux de faire partie de tant de moments emblématiques des films... Je n'y pense pas autant que je le devrais. Peut-être parce que je suis trop excité par ce qui va arriver.

À moins d'une énorme surprise ou d'une scène post-générique inattendue, il ne sera pas dans le neuvième épisode (sortie prévue le 26 mai prochain, aux dernières nouvelles). Mais on imagine que Vin Diesel parle plutôt de ce qui va arriver ensuite. On ne voit pas pourquoi il aurait choisi cette image pour ce message en particulier s'il ne voulait pas relancer les théories sur le come-back d'Hobbs. Surtout après que la presse a rapporté des présumées tensions entre lui et Dwayne Johnson. L'entière vérité n'a jamais été faite sur leurs rapports mais quelques indices laissent effectivement penser qu'ils ne se sont pas entendus à merveille. Mais les rancoeurs peuvent être laissées de côté quand une cause commune doit être défendue.