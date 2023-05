Fast & Furious : Vin Diesel annonce des spin-offs et un film sur les Toretto

La saga "Fast & Furious" n'est pas près de s'arrêter. D'après Vin Diesel, plusieurs spin-offs seraient en préparation dont un centré sur un personnage féminin, et un autre sur la famille Toretto.

Fast & Furious : bientôt un spin-off féminin

Fast X devait être le début de la fin pour la saga Fast & Furious. La première partie d'un final d'abord construit en deux chapitres. Seulement, juste avant la sortie du dixième opus, Vin Diesel a annoncé que le final sera finalement une trilogie et qu'il y aura donc un Fast & Furious 12. À croire que l'acteur n'a pas envie de lâcher la franchise qu'il porte depuis 2001 et qui a engrangé à ce jour plus de 6,5 milliards de dollars de recettes.

Vin Diesel - Fast X ©Universal Pictures

Cependant, la Fast Familly ne devrait pas s'arrêter à douze épisodes puisque plusieurs spin-offs seraient en préparation. C'est ce qu'a déclaré dernièrement Vin Diesel auprès de Variety. Ainsi, après Fast and Furious: Hobbs and Shaw (2019), d'autres films dérivés pourraient voir le jour. Mais pas avant le grand final.

J'ai commencé à développer un spin-off féminin... En 2017 avec d'autres spin-offs. Et plus tôt je livrerai le final, plus tôt je pourrai lancer tous les spin-offs.

Vin Diesel n'a pas précisé quel personnage féminin pourrait bénéficier de son propre film. Si on prend le dernier film, pourquoi offrir une aventure à Daniela Melchior qui interprète Isabel, la sœur d'Elena (Elsa Pataky), et qui cartonne en ce moment à Hollywood. Cependant, si Vin Diesel a bien travaillé dessus depuis 2017, ce spin-off devrait concerner davantage une ancienne de la saga.

La famille Toretto toujours là

Outre cette déclaration auprès de Variety, Vin Diesel a partagé une courte vidéo de lui aux côtés de Michelle Rodriguez et Jordana Brewster. L'acteur y déclare à nouveau son envie de faire d'autres films issus de la franchise. Mais cette fois, il tease carrément un spin-off sur la famille Toretto : "Ne soyez pas surpris si vous voyez arriver un film centré sur Toretto... Ou juste Les Toretto".

Enfin, toujours auprès de Variety, Vin Diesel a justifié la production d'un Fast & Furious 12 en mettant en avant le nombre important de personnages. Et pour faire intervenir tout le monde sans se limiter à des apparitions de cinq secondes, il lui faut bien tous ces films. Il a ainsi déclaré : "Ces personnages sont attrayants et nous devons en voir plus". Autant dire qu'on est loin d'en avoir terminé avec la Fast Family.