Fast & Furious X : focus sur l'incroyable scène post-générique du film de Louis Leterrier

Restez bien jusqu’à la fin de "Fast & Furious X" ! En effet, le film de Louis Leterrier propose une scène post-générique extrêmement importante pour la suite de la saga. Une scène additionnelle qui offre le retour totalement inattendu d’un personnage phare de la licence.

Fast & Furious X : de Justin Lin à Louis Leterrier

Après 9 épisodes (10 si on compte Fast and Furious : Hobbs & Shaw), la licence de Vin Diesel est de retour cette semaine au cinéma avec Fast & Furious X. Un dixième opus qui devait initialement être mis en scène par le réalisateur emblématique de la licence : Justin Lin. Ce réalisateur d’origine taïwanaise a en effet mis en scène 5 volets de la saga, à savoir : Fast & Furious : Tokyo Drift (2006), Fast & Furious 4 (2009), Fast Five (2011), Fast & Furious 6 (2013) et Fast & Furious 9 (2021). Et le cinquième volet est très important puisque les événements du film se connectent directement avec l’intrigue de Fast X.

Brian O'Conner (Paul Walker) - Fast Five ©Universal Pictures

Justin Lin devait ainsi reprendre une sixième fois les commandes de la licence Fast and Furious. Mais face à des divergences artistiques avec Vin Diesel, le cinéaste a préféré abandonner son poste, alors que la production du long-métrage avait déjà débuté. Universal Pictures a donc été dans l’obligation de lui trouver un remplaçant dans l’urgence. Le studio a alors jeté son dévolu sur le réalisateur français Louis Leterrier. Un metteur en scène déjà habitué aux grosses productions hollywoodiennes puisqu'il est derrière des films comme Le Transporteur (2002), L’Incroyable Hulk (2008), Le Choc des Titans (2010) ou encore Insaisissables (2013).

Focus sur la scène post-générique

Puisque Fast & Furious 11 et 12 ont déjà été officialisés, Fast X se termine, sans surprise, sur une scène post-générique. Une séquence très importante pour la suite de la saga puisqu’elle réserve une surprise de taille. Évidemment, la suite de cet article va contenir des spoilers quant à la teneur de cette scène additionnelle. Ceux qui préfèrent conserver la surprise intacte sont priés de passer leur chemin. Pour les autres, voici le contenu de la scène post-générique de Fast X.

Fast X se termine sur une « petite » victoire de Dante Reyes, le nouveau méchant campé par Jason Momoa. Ce dernier a pour but de détruire Dominic Toretto et sa famille dans une vendetta sanglante et déterminée. Lors de la scène post-générique, on retrouve ainsi ce super-méchant dans une discussion par téléphone. L’antagoniste s’adresse alors à un personnage masqué, dont le visage est dissimulé par une cagoule. Dante Reyes délivre un court monologue à destination de ce mystérieux personnage. Une tirade dans laquelle Dante lui explique qu’il compte bien lui faire la peau à lui aussi.

Après avoir attentivement écouté son interlocuteur, le mystérieux protagoniste enlève sa cagoule, proposant ainsi une surprise de taille à l’assistance. Le public découvre en effet, choqué et sidéré, l’identité de ce personnage. Vous êtes prêts ? Luke Hobbs est de retour !

Fin de l’embrouille ?

En effet, le personnage incarné par Dwayne Johnson depuis Fast Five en 2011 fait ici son grand retour. Un come-back de taille puisque le comédien avait abandonné son rôle après Fast & Furious 8 à cause de différents avec Vin Diesel. Quelques temps après, une fois les esprits apaisés, Vin Diesel avait proposé à Dwayne Johnson d’enterrer la hache de guerre et de revenir dans la licence. Celui-ci avait ri au nez de l’interprète de Dominic Toretto et avait promis qu’il ne remettrait jamais les pieds dans la saga.

Dwayne Johnson a donc retourné sa veste et est bien de retour en chair et en os dans la scène post-générique de Fast X. Un revirement surprise qui n’a pas encore été commenté par Dwayne Johnson ou Vin Diesel. Difficile de savoir pour quelle raison "The Rock" a donc décidé de revenir sur sa décision. C’est en tout cas une bonne nouvelle pour les fans qui pourront donc retrouver Dwayne Johnson dans la peau de Luke Hobbs dans Fast & Furious 11.