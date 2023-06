Fast & Furious : Vin Diesel s'exprime sur Jason Momoa après les rumeurs de tension

Vin Diesel vient d'annoncer la sortie de "Fast & Furious X : Partie 2" sur Instagram. L'interprète de Dominic Toretto en a profité pour s'exprimer sur Jason Momoa, après l'apparition de rumeurs de tension.

Un final en plusieurs parties pour Fast & Furious

En mai dernier, les fans de la saga motorisée portée par Vin Diesel ont pu découvrir Fast & Furious X, dixième opus qui a introduit un nouveau méchant de taille. Fils du baron de la drogue Hernan Reyes (Joaquim de Almeida), antagoniste du cinquième volet, Dante (Jason Momoa) cherche et à se venger de la mort de son paternel et compte bien faire souffrir et décimer la grande famille de Dominic Toretto.

Un criminel en roue libre qui se réjouit de faire sauter le Vatican, fait ses séances de manucure aux côtés de cadavres, et qui n'a pas dit son dernier mot. Dans la scène post-générique de Fast & Furious X, Dante annonce à Luke Hobbs (Dwayne Johnson) qu'il est sur le point de s'en prendre à lui. Il devrait donc revenir dans un spin-off centré sur le chasseur de primes, prévu pour 2024, avant de faire son retour dans Fast & Furious X : Partie 2.

Fast & Furious X ©Universal Pictures

Sur son compte Instagram, Vin Diesel vient d'annoncer la date de sortie du long-métrage, prévue pour le 4 avril 2025 aux États-Unis. Le film a ainsi de grandes chances d'arriver dans les salles obscures le 2 avril 2025 en France. L'acteur et producteur de la saga a accompagné cette annonce de deux concept art où deux personnages se trouvent dans une zone glaciale et enneigée. Il pourrait s'agir de Letty (Michelle Rodriguez) et Cipher (Charlize Theron) au vu de la fin de Fast & Furious X.

Vin Diesel s'exprime sur Jason Momoa

L'interprète de Dominic Toretto en a également profité pour s'exprimer sur Jason Momoa, alors que plusieurs sources ont rapporté qu'il serait jaloux de son nouvel adversaire et de sa performance outrancière, lui reprochant également les résultats décevants du blockbuster au box-office. Une source a notamment assuré au site Radar Online :

Vin est gêné que Jason soit considéré comme le seul point positif du film et qu'il lui vole la vedette dans la franchise qu'il a lui-même construite.

Dante (Jason Momoa) - Fast & Furious X ©Universal Pictures

S'il n'a pas directement fait référence à ces rumeurs, Vin Diesel a tenu à réaffirmer qu'il est ravi que Jason Momoa fasse désormais partie de sa grande famille. Dans une autre publication Instagram, il a écrit :

J'aime la façon dont tous les acteurs de notre franchise ont envie de s'exprimer et de collaborer en arrivant dans la saga. Jason voulait essayer quelque chose de totalement unique et spécial et a fini par créer un personnage que le monde n'oubliera pas.

Jason Momoa a de son côté simplement répondu en commentaire :