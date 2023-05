Fast X : ce très gros retour auquel on ne s'attendait pas

Alors que la famille de Dominic Toretto est déjà bien grande, elle pourrait voir revenir un de ses anciens membres dans "Fast X". La scène post-générique du film montrerait Dwayne Johnson, l'interprète de Luke Hobbs.

Fast & Furious ne s'arrête pas

La Fast Family est de retour ! À partir du 17 mai, les spectateurs pourront découvrir dans les salles Fast X, le dixième opus de la saga (sans compter le spin-off Hobbs and Shaw). Un nouveau long-métrage qui ne sera que le début d'une nouvelle aventure pour Dom et sa bande. Car pour le grand final annoncé de la franchise, un film ne sera pas suffisant. Un Fast & Furious 11 était annoncé depuis longtemps, mais Vin Diesel a ensuite lâché en pleine promotion qu'un troisième opus pourrait finalement permettre de terminer la saga sur une trilogie...

Dom aura donc encore fort à faire pour venir à bout d'un énième ennemi, Dante, interprété par Jason Momoa. On sait déjà que ce dernier n'est autre que le fils d'Hernan Reyes (Joaquim de Almeida), le méchant de Fast & Furious 5 (2011). Décidé à se venger de Dom, Dante va tout faire pour lui pourrir la vie en s'en prenant, sans surprise, à sa famille.

Hobbs dans Fast X ?

Heureusement pour le héros de Fast & Furious, il ne sera pas seul. La saga va encore ajouter du beau monde au casting de Fast X (dont Brie Larson) et en profiter pour faire revenir des personnages mythiques. Et à en croire The Wrap, un retour plus qu'inattendu serait prévu. Celui de Dwayne Johnson, l'interprète de Luke Hobbs dans le cinquième opus, qui apparaîtrait dans la scène post-générique de Fast X.

Dwayne Johnson - Fast & Furious 5

Bien qu'il ait eu droit à un spin-off aux côtés de Jason Statham, on avait du mal à imaginer l'acteur revenir. Car l'ancienne star du catch ne s'entend pas très bien avec Vin Diesel. En décembre 2021, il avait fermé la porte à un retour dans la franchise. Il n'avait alors pas été tendre avec l'interprète de Dom.

Mais un an et demi plus tard, le duo se serait-il rabiboché ? Ou bien l'échec de Black Adam aurait-il eu une influence dans la décision de Dwayne Johnson ? On ne peut rien affirmer à ce sujet. Mais reste que ce retour de Dwayne Johnson, s'il se confirme, pourrait faire des étincelles. À vérifier le 17 mai donc dans les salles de cinéma.