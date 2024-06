Ce prochain projet de Netflix devient l'un des plus attendus

Le dernier projet de Kathryn Bigelow, un thriller à la Maison Blanche prévu sur Netflix, prend de l'ampleur avec la venue de deux vedettes au casting.

Kathryn Bigelow : d'un projet à l'autre avec Netflix

Cela fait maintenant sept ans qu'on attend un nouveau film de Kathryn Bigelow, après la sortie de l'excellent Detroit (2017). On y avait cru, en avril 2022, lorsque la réalisatrice de Démineurs (2010) et Zero Dark Thirty (2013) s'est lancée dans un nouveau projet pour Netflix. Malheureusement, ce film, qui devait être une adaptation du roman de David Koepp, Aurora, a finalement été annulé par la plateforme, deux ans après l'annonce initiale. Une très mauvaise nouvelle pour les adorateurs (comme nous) de la cinéaste. Cependant, si ce projet de Kathryn Bigelow n'a pas pu voir le jour, ce serait en partie parce que la réalisatrice aurait autre chose en tête, toujours accompagnée par Netflix.

La plateforme aurait donné carte blanche à Kathryn Bigelow pour qu'elle dirige un thriller géopolitique se déroulant à la Maison Blanche. Bien sûr, étant donné que la cinéaste a enchaîné les projets avortés ces dernières années, on se permet de rester encore un peu sceptique. Mais la venue de deux stars au casting nous fait reprendre un peu espoir, et rend ce prochain film de Netflix soudain très alléchant.

Idris Elba et Rebecca Ferguson à la Maison Blanche

En effet, Deadline affirme que ce film, qui n'a toujours pas de titre, sera au moins porté par Idris Elba et Rebecca Ferguson. S'il n'est a priori pas nécessaire de revenir sur la carrière des deux interprètes, rappelons qu'ils ont tous les deux collaboré avec une autre plateforme, Apple TV+. Le premier avec Hijack, et la seconde avec Silo. Deux séries appréciées par les abonnés et qui auront droit à une saison 2.

Concernant le film Netflix de Kathryn Bigelow, les informations autour restent minimes. Les sources de Deadline ont simplement indiqué que le long-métrage se déroulera bien à la Maison Blanche pendant une crise nationale. Cela reste vague, mais avec la présence de ces deux stars le projet devrait prendre de l'empleur. Et on fait évidemment confiance à Kathryn Bigelow pour apporter une nouvelle fois un regard critique et pertinent sur l'Amérique, que ce soit d'une manière directe (Detroit) ou indirecte (Strange Days).