Les films d'animation les plus attendus au cinéma en 2024

Chaque jour de la semaine, découvrez les films qui sortiront dans les salles de cinéma en 2024. Cette fois il est question de films d'animation, avec évidemment des productions Disney, mais pas que...

Des films d'animation qui ne viennent pas des USA

Changement d'ambiance, après les blockbusters et les films d'horreurs prévus pour 2024, on s'attaque aux films d'animation les plus attendus. Et le début d'année offrira une belle variété de productions avec, en l'espace de deux mois, le film japonais Nicky Larson - City Hunter : Angel Dust (24 janvier) issu de la licence culte Nicky Larson, Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci (31 janvier) réalisé notamment par des studios français et en partie en stop motion, ou encore Le Royaume des abysses (21 février) venu de Chine.

Celui-ci est notre plus grosse attente en raison de son esthétique sublime, semi-réaliste, et colorée sans être écœurante. Probablement un des films les plus beaux qu'on verra en 2024, et dont voici le synopsis :

Shenxiu, une fillette de 10 ans, est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l’univers fantastique des abysses, un monde inconnu peuplé d’incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le Restaurant Deep Sea, dirigé par l’emblématique Capitaine Nanhe. Poursuivis par le Fantôme Rouge, leur route sera semée d’épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait que commencer.

Vice-Versa 2 et les autres

Après cela, les gros studios américains sortiront l'artillerie lourde dans le but d'attirer le plus grand nombre. Trois suites sont attendues avec Kung Fu Panda 4 (27 mars) Moi, Moche et Méchant 4 (3 juillet), mais surtout Vice-Versa 2 (19 juin). Le premier opus avait marqué un public jeune et adulte, et cette suite devrait mettre encore nos émotions à rude épreuve.

Vice-Versa 2 ©Pixar

On peut aussi espérer voir arriver le très attendu Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Le film d'animation n'a pour l'instant pas de date de sortie, et a été repoussé suite aux grèves à Hollywood. Mais on peut aisément envisager un retour de L'Homme-araignée dans les salles en 2024, à la fin de l'été ou pour la rentrée de septembre.

Une fin d'année chargée

Enfin, 2024 s'achèvera avec d'autres blockbusters d'animation. Outre Mufasa : Le Roi Lion (18 décembre) Sonic 3 (25 décembre), c'est surtout Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim (11 décembre) qui nous intéresse. L'histoire se déroulera 250 ans avant les événements de la trilogie de Peter Jackson. Et se concentrera sur le puissant roi du Rohan, Helm Hammerhand. Si son nom vous dit quelque chose, c'est normal, puisque c'est en son honneur qu'a été baptisé le gouffre de Helm. Et à en croire les retours sur les premières images, le résultat pourrait être splendide !

La liste des films d'animation attendus en 2024