Films sur les Beatles : Sam Mendes confirme une rumeur, ça va être énorme

Sam Mendes prépare non pas un mais quatre films sur les Beatles. Tout récemment, le cinéaste a officialisé deux nouvelles majeures sur ce projet, qui s’annonce décidément fou.

Les films sur les Beatles, l’un des projets les plus attendus de ces prochaines années

Les fans des Beatles et du cinéma sont très impatients de découvrir ce que Sam Mendes prépare. Car depuis février 2024, nous savons que ce dernier développe un projet fou autour du groupe originaire de Liverpool. Le réalisateur va s’intéresser à John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney et George Harrison d’une façon particulière : il va réaliser quatre films, chacun étant centré sur l’un des membres du groupe !

Depuis l’annonce du projet, des rumeurs insistantes sur le casting ont circulé. En décembre dernier, nous vous expliquions que Paul Mescal et Barry Keoghan avaient été vraisemblablement confirmés à l’affiche du futur film de Sam Mendes. Quelques mois plus tard, nous connaissons désormais officiellement les noms des quatre acteurs qui joueront les membres des Beatles à l’écran. Et le casting est à la hauteur de l’ambition du projet.

Un casting incroyable

Alors que se déroule actuellement le CinemaCon de Las Vegas, Sam Mendes s’y est rendu pour présenter ses films sur les Beatles. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, il a fait une annonce de taille en officialisant le casting de ses longs-métrages.

Paul Mescal et Barry Keoghan ont officiellement été confirmés dans les rôles de Paul McCartney et Ringo Starr. À leurs côtés, Harris Dickinson a décroché celui de John Lennon. Et un autre acteur dont la popularité ne cesse de grandir interprétera George Harrison : Joseph Quinn. Les quatre comédiens sont même montés sur la scène du CinemaCon pour illustrer l’officialisation de leur casting.

Une stratégie de sortie unique

Une autre annonce de grande ampleur a été faite concernant les futurs films sur les Beatles. Comme rapporté en décembre dernier, Sony avait promis une stratégie de sortie « innovante et révolutionnaire ». Or, sur la scène du CinemaCon, Sam Mendes a enfin révélé la nature de cette stratégie.

Le réalisateur a expliqué que les quatre films sortiront non seulement la même année, mais aussi le même mois ! Ainsi, ils arriveront tous dans les salles obscures en avril 2028. Ce projet se présente donc bel et bien comme une expérience nouvelle pour les amoureux du cinéma. Nous avons hâte d’en découvrir le résultat.