Forrest Gump : où se trouve actuellement le fameux banc sur lequel le personnage s'assoit ?

En 1994, le cinéaste Robert Zemeckis sort l'un des plus gros succès de sa carrière : "Forrest Gump". Une œuvre culte qui propose l'histoire incroyable de ce personnage incarné par le grand Tom Hanks. Un récit initiatique grandiose que le héros raconte à des passants, assis sur un banc. Mais au fait, qu'est devenu cet objet iconique du film de Robert Zemeckis ?

Forrest Gump : énorme classique

Le cinéaste Robert Zemeckis débute sa carrière à la fin des années 1970. Après quelques courts-métrages, il se lance dans le grand bain en 1978 avec Crazy Day. Il rencontre son premier succès commercial quelques années plus tard avec À la poursuite du diamant vert. Par la suite, le metteur en scène enchaîne les succès avec des films comme Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, Contact, Forrest Gump et évidemment la trilogie Retour vers le futur. Son dernier film en date, Sacrées sorcières, remonte à 2020 et est sorti directement en vidéo l'an dernier en France.

Forrest Gump (Tom Hanks) - Forrest Gump ©Paramount Pictures

Ainsi, en 1994, quelques années avant Seul au monde, Tom Hanks et Robert Zemeckis s'associent pour Forrest Gump. Une œuvre culte qui remporte 6 Oscars sur ses 13 nominations dont les statuettes du Meilleur film, du Meilleur réalisateur, du Meilleur acteur et du Meilleur scénario adapté. Rien que ça. Au box-office, l’œuvre rapporte plus de 678 millions de dollars de recettes pour un budget de 55 millions.

Où est passé le banc du film ?

Le récit suit Forrest Gump, un homme pas comme les autres, qui raconte son histoire unique à des passants dans la rue. Le protagoniste s'installe sur un banc, avec sa boîte de chocolats, et énumère ses aventures à qui veut bien les entendre. Ce fameux banc marron est devenu un objet iconique du film, à tel point qu'il a été choisi pour figurer sur l'affiche officielle du long-métrage. Mais qu'est devenu ce banc ?

Forrest Gump ©Paramount Pictures

Il faut avant tout savoir que 5 bancs ont été construits pour les besoins du film. Après la fin du tournage, ces 5 bancs ont été disséminés aux quatre coins de l'Amérique. Le banc iconique, celui utilisé dans le long-métrage, se trouve actuellement dans la ville de Savannah en Géorgie. Un autre a été envoyé au Smithsonian Institute tandis que deux autres ont été conservés par la Paramount et sont exposés dans ses studios. Enfin, pour le dernier exemplaire, celui-ci a été donné à un agent de sécurité du film. IMDb rapporte que de nombreuses offres lui ont été faites pour le rachat de cet objet emblématique, allant parfois jusqu'à 500 000 dollars, mais qu'elles ont toutes été déclinées par ce fameux agent de sécurité. La classe !

Mais l'histoire du banc originel, celui qui se trouve au Chippewa Square de Savannah en Géorgie, est toute particulière. Il s'agit d'un banc en fibres de verre, qui a été utilisé pour le film. Depuis, il a été enlevé et placé dans un musée afin de le protéger des intempéries ou des hypothétiques voleurs. Aujourd'hui encore, le banc sur lequel s'est assis Forrest Gump est exposé au Savannah History Museum.