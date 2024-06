Furiosa : Anya Taylor-Joy a rapporté un "souvenir" très particulier du tournage

Anya Taylor-Joy a raconté avoir absolument tenu à tourner une certaine scène dans "Furiosa". Si cette scène n'a pas été conservée au montage final, l'actrice a quand même pu rapporter chez elle un accessoire très spécial de celle-ci...

Furiosa, impériale Anya Taylor-Joy

À défaut de connaître le succès au box-office, l'actrice Anya Taylor-Joy pourra toujours se remémorer les bons moments avec un souvenir rapporté du tournage de Furiosa. Dans ce nouveau film de la saga Mad Max, réalisé par son créateur George Miller, elle incarne Furiosa, soit le personnage introduit par Charlize Theron dans Mad Max : Fury Road. Elle interprète ce personnage dans sa jeunesse, donc avant les événements du film de 2015 et avant que Furiosa ne devienne "Imperator", sous les ordres d'Immortan Joe.

Dans Furiosa, c'est à un autre seigneur de guerre qu'elle doit faire face, ou plutôt dos puisque, dans la meilleure tradition de la saga, ce nouveau film met en scène une grande course-poursuite dans le Wasteland, aux trousses de Furiosa qui détient seule une information capitale pour survivre dans ce monde post-apocalyptique. Celui qui la poursuit de toutes ses forces est Dementus, leader de la Biker Horde et ennemi d'Immortan Joe. Il est incarné par Chris Hemsworth.

Dementus (Chris Hemsworth) - Furiosa ©Warner Bros.

Une scène et une langue coupées

Féroce et parfaite dans ce rôle, l'actrice (re)crée le personnage avec brio et offre une confrontation avec Dementus violente et extrême. Anya Taylor-Joy a ainsi raconté à GQ et dans une interview accordée à la BBC qu'elle a insisté pour le tournage d'une scène particulière pour leur affrontement final, très violente et gore. Dans celle-ci, qui a été tournée, Furiosa coupe la langue de Dementus, cerise sur le gâteau de sa vengeance impitoyable et réduction totale au silence de cet antagoniste.

La scène n'a pas été conservée au montage final, mais Anya Taylor-Joy a gagné une anecdote amusante et un souvenir particulier à son sujet.

George a été sympa avec moi. Il a tourné la scène, qui n'est pas dans le film. Mais les accessoiristes m'ont donné quelque chose que j'ai rapporté à la maison : la langue de Chris. J'ai sa prothèse de langue dans une boîte !

Un bien charmant souvenir qu'elle pourra exposer chez elle à côté du bras mécanique de son personnage, autre accessoire du film qu'elle a pu conserver.