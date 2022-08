Furiosa : premier aperçu d'Anya Taylor-Joy dans le préquel de "Mad Max Fury Road"

Après Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy a à son tour été photographiée sur le plateau de "Furiosa", le préquel de "Mad Max : Fury Road". Sur ces clichés, un détail révèle un élément important sur l'héroïne.

Furiosa : avant Mad Max - Fury Road

En 2015, George Miller retrouve le protagoniste emblématique de sa filmographie, désormais incarné par Tom Hardy, avec Mad Max : Fury Road. Un long-métrage électrisant et brutal, qui multiplie les prouesses de mise en scène et de montage, et introduit un nouveau personnage ultra charismatique s'imposant d'emblée comme l'alter ego de Max Rockatansky et la véritable héroïne : Furiosa.

Après avoir libéré les esclaves d'Immortan Joe en s'associant avec le guerrier de la route lors d'une course-poursuite chaotique dans le désert, l'Imperator sera prochainement de retour dans un préquel, toujours orchestré par George Miller. Avec ce film, Furiosa change à son tour de visage puisque c'est l'excellente Anya Taylor-Joy (The Witch, Le Jeu de la dame) qui succède à Charlize Theron.

Il y a quelques semaines, des photos de tournage laissaient supposer que Chris Hemsworth pourrait de son côté interpréter Immortan Joe après le regretté Hugh Keays-Byrne, au vu de son look similaire à celui du grand méchant de Fury Road. C'est désormais au tour d'Anya Taylor-Joy de se dévoiler sur des clichés. Le gant vert qu'elle arbore révèle que Furiosa a déjà perdu son avant-bras gauche, du moins pendant une partie du long-métrage.

Un affrontement entre deux tyrans

Le synopsis a été dévoilé en juin dernier et annonce que Furiosa se battra pour survivre et se retrouvera mêlée malgré elle à un affrontement entre deux tyrans :

Tandis que le monde s'écroule, la jeune Furiosa est enlevée de la Terre Verte des Nombreuses Mères, et tombe entre les mains d'une horde de motards menée par le chef de guerre Dementus. En parcourant le Wasteland, ils arrivent à la Citadelle dirigée par Immortan Joe. Tandis que les deux tyrans s'affrontent, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves et parvenir par tous les moyens possibles à rentrer chez elle.

Mad Max : Fury Road ©Warner Bros.

Outre Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy, la célèbre Interceptor a aussi été repérée sur le tournage, ce qui laisse espérer une possible apparition de Max... Furiosa sortira dans les salles françaises le 22 mai 2024.