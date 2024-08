"Mec, va te faire f***** !" : George Clooney est très remonté contre Quentin Tarantino

George Clooney n'a pas apprécié certains commentaires de Quentin Tarantino à son sujet, qui ne le considère pas comme une star. L'acteur lui a répondu.

Rendu célèbre par la série Urgences, George Clooney a enchaîné les films au cinéma depuis les années 1990. L'acteur est connu dans le monde entier, et pas uniquement pour ses pubs pour du café. Le comédien a tout de même incarné Batman, porté la saga Ocean's et s'est distingué sous la direction des frères Joel et Ethan Coen. On se souvient aussi de son rôle dans Une nuit en enfer aux côtés de... Quentin Tarantino. Pourtant, il semblerait que la carrière de George Clooney ne soit pas si impressionnante pour ce dernier, qui s'est attiré les foudres de l'acteur.

Alors qu'il faisait la couverture du magazine GQ, George Clooney est revenu sur plusieurs sujets, dont la question des stars de cinéma à Hollywood. Il en a alors profité pour remettre à sa place le réalisateur de Pulp Fiction qui n'avait pas été tendre avec lui. Le cinéaste avait en effet évoqué plusieurs stars de cinéma, dont Brad Pitt, avant de tailler George Clooney qu'il ne considère donc pas comme un acteur de cette catégorie. Ce qui a eu le don d'irriter le comédien, qui lui a répondu en l'invitant à aller "se faire foutre".

Quentin a dit des conneries sur moi récemment, donc je suis un peu irrité par lui. Il a fait une interview où il a nommé des stars de cinéma, et il a parlé de (Brad Pitt), et de quelqu'un d'autre, et puis un type a dit : "Et George ?" Il a répondu : "Ce n'est pas une star de cinéma". Et puis il a dit quelque chose comme : "Citez-moi un film depuis les années 2000". Et je me suis dit : "Depuis les années 2000 ? C'est un peu toute ma putain de carrière".

Sa vision des stars à Hollywood

Malgré tout, George Clooney a concédé que les choses avaient changé à Hollywood et que cela se traduisait par un manque de véritables stars. D'après lui, à son époque, il s'agissait de la fin d'une ère durant laquelle il était possible de "faire trois ou quatre films pour un studio, avec un plan mis en place". Désormais, il serait plus difficile de vendre un projet en s'appuyant sur une star. Ce qui ne veut pas dire que tout est négatif.

Mais c’est une période formidable pour un jeune acteur. (...) Les studios ne faisaient que cinq films par an. Aujourd’hui, il y a 600 émissions. Il y a donc beaucoup plus de travail pour les acteurs.

On retrouvera bientôt George Clooney dans la comédie d'action Wolfs aux côtés de Brad Pitt. Et bien que le film d'Apple n'est pas encore sorti (prévu pour le 18 septembre dans les salles françaises), une suite a déjà été annoncée.