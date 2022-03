Gifle aux Oscars 2022 : Chris Rock s'exprime pour la première fois

Hollywood et le monde du cinéma ne parlent que de la gifle donnée par Will Smith à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars 2022. Alors que Will Smith s'est publiquement excusé depuis, et que son épouse Jada Pinkett Smith s'est elle aussi exprimée, c'est enfin Chris Rock qui est sorti du silence, durant une représentation de son stand-up à Boston.

L'affaire de la gifle sur toutes les lèvres

Les images tournent en boucle sur les réseaux depuis cette soirée du 27 mars 2022, durant laquelle Will Smith a asséné une forte gifle à Chris Rock sur la scène du Dolby Theater à Hollywood, où se déroulait la 94e cérémonie des Oscars. À l'origine du dramatique événement, une blague de Chris Rock sur le crâne chauve de Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie. Une blague au goût douteux qui a fait sortir son époux Will Smith de ses gonds, qui s'est donc levé et a frappé Chris Rock devant une assistance stupéfaite, et des millions de téléspectateurs.

Les protagonistes se sont exprimés, Will Smith en premier, puis Jada Pinket Smith, et plusieurs célébrités comme Jim Carrey ou encore Zoë Kravitz ont ouvertement critiqué l'acteur de Bad Boys, récompensé le même soir de l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans La Méthode Williams. Ainsi, seul Chris Rock était jusque-là resté silencieux. Ce n'est plus le cas, puisque lors d'une représentation de son spectacle à Boston, celui-ci a donné un premier ressenti sur la gifle reçue.

Will Smith frappe Chris Rock en plein direct aux Oscars 2022

Chris Rock : "Je suis encore en train d'y réfléchir"

Au-delà des enjeux personnels entre Will Smith et Chris Rock, leurs carrières respectives seront toujours marquées par cet événement, il est donc d'usage de marcher sur des oeufs pour que chacun puisse en sortir avec une réputation la moins dégradée possible.

Dans cette optique, Chris Rock s'est exprimé devant son public, repoussant de fait une déclaration officielle, peut-être dans un média, seul ou avec Will Smith, à une autre date. Et ses premiers mots sur l'affaire ont été donnés dans la bonne humeur et avec humour.

Comment était votre week-end ? Je n'ai pas grand chose à dire sur ce qui est arrivé, alors si vous êtes venus pour ça, sachez que j'ai un spectacle écrit bien avant ce week-end. Je suis encore en train de réfléchir à ce qui est arrivé. Arrivera le moment où je parlerai de ce bordel. Et ce sera à la fois drôle et sérieux. Je vais faire quelques blagues maintenant. C'est génial d'être là, tout simplement.

Difficile d'éviter le sujet devant un public venu en masse, comme le rapporte Variety, et quand dans cette assistance entièrement acquise à la cause de Chris Rock on entend même des "Fuck Will Smith !". Après ses quelques mots, qui traduisent qu'au moins l'humoriste va bien et a commencé à mettre de la distance, on attend la suite, qu'il a promis donc à la fois "sérieuse et drôle".