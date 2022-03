Gifle aux Oscars 2022 : Jada Pinkett Smith sort du silence

Après Will Smith, c'est au tour de Jada Pinkett Smith de s'exprimer après l'affaire de la gifle envers Chris Rock aux Oscars 2022. Sur Instagram, la comédienne a fait savoir dans un message court mais suffisamment évocateur qu'elle veut en finir avec les tensions...

La gifle de Will Smith à Chris Rock

Le palmarès de la 94e cérémonie des Oscars n'est probablement pas ce que le public retiendra le plus de la soirée. Venu remettre le trophée du Meilleur documentaire, Chris Rock s'est lancé dans un discours au cours duquel il a blagué sur l'alopécie de Jada Pinkett Smith. Une remarque qui a fait perdre son calme à Will Smith. Après s'être levé, le comédien de La Méthode Williams s'est dirigé droit vers l'humoriste, est monté sur la scène du Dolby Theater, l'a frappé au visage et est retourné s'asseoir.

Une gifle condamnée par de nombreuses personnalités à Hollywood, qui fait parler dans le monde entier et pour laquelle la star pourrait perdre son Oscar du Meilleur acteur, remis pour son interprétation de Richard Williams. Tandis que Chris Rock n'a pas souhaité porter plainte, une enquête a été ouverte.

Jada Pinkett Smith cherche l'apaisement

Après avoir exprimé ses regrets lors de son discours de remerciement, Will Smith a partagé un message sur Instagram ce lundi 28 mars. Le comédien a présenté ses excuses publiques à l'humoriste, en se confiant également sur sa réaction "émotionnelle" et "inexcusable" :

La violence dans toutes ses formes est un poison et est destructrice. Mon comportement la nuit dernière lors de la cérémonie des Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du métier, mais une blague à propos de l’état de santé de Jada était trop difficile à supporter pour moi et j’ai réagi sur le coup de l’émotion. Je voudrais publiquement m’excuser auprès de toi, Chris. J’ai dépassé les limites et j’ai eu tort. Je suis embarrassé et mes actes n’ont pas été le reflet de l’homme que je veux être.

Jada Pinkett Smith aux Oscars 2022 ©AFP

À l'instar de son compagnon, Jada Pinkett Smith a partagé un message d'apaisement sur Instagram. L'actrice de Matrix Resurrections a mis en ligne une publication sur laquelle figure le message suivant :

Le temps de l'apaisement est venu et je l'embrasse.

Reste désormais à savoir si Chris Rock l'accepte lui aussi...