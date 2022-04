Gifle aux Oscars 2022 : Will Smith démissionne de l'Académie des Oscars

Sous le coup d'une procédure disciplinaire initiée par l'Académie des Oscars, l'acteur Will Smith, qui a violemment giflé Chris Rock sur scène lors de la 94e cérémonie des Oscars, a présenté sa démission de l'Académie.

Oscars 2022 : un scandale historique

Ce dimanche 27 mars 2022 devait être un des plus beaux jours de sa carrière et de sa vie. Ce fut raté, et dans les grandes largeurs. Si Will Smith a reçu l'Oscar du Meilleur acteur pour sa performance dans La Méthode Williams, il s'est surtout illustré en giflant Chris Rock quelques minutes avant, en réponse à une blague de l'humoriste sur le crâne chauve de son épouse Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie. Un geste diffusé en direct, dans le monde entier, qui a provoqué la sidération et l'indignation d'une majorité des professionnels du cinéma, comme du public.

©SIPA

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences avait, dès le 30 mars, engagé une procédure disciplinaire et informé Will Smith qu'il avait quinze jours pour répondre de son attitude, qui a violé les règles de conduite imposées par l'organisation, dont l'acteur est membre depuis 2001. Mais Will Smith, souhaitant vraisemblablement mettre un terme le plus rapidement possible au scandale, a pris les devants en démissionnant de lui-même.

Will Smith : "Mes actions lors de la cérémonie ont été choquantes, douloureuses, et inexcusables."

C'est dans un communiqué, transmis à Deadline, que Will Smith a fait l'annonce de sa démission. Un long message dans lequel il se dit "le coeur brisé" et bien conscient des conséquences de ses actes. S'il n'a pas été question de lui retirer son Oscar, ce qui n'est jamais arrivé à d'autres exclus, les plus célèbres étant Harvey Weinstein et Roman Polanski, Will Smith pouvait s'attendre à être suspendu de l'Académie pour une longue période, voire en être définitivement exclu. La démission de Will Smith, d'une certaine manière, exonère ainsi l'Académie d'une décision unilatérale.

J'ai directement répondu à la notice de procédure disciplinaire de l'Académie, et j'accepterai toutes les conséquences de ma conduite. Mes actions à la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses, et inexcusables. La liste des gens que j'ai blessés est longue et inclut Chris, sa famille, beaucoup de mes amis et de mes proches, tous les gens dans l'assistance, et les téléspectateurs. J'ai trahi la confiance de l'Académie. J'ai privé les autres nommés et vainqueurs de l'opportunité de célébrer et d'être célébrés pour leur travail extraordinaire. J'ai le coeur brisé. Je veux maintenant me concentrer sur ceux qui méritent l'attention pour leurs réussites et permettre à l'Académie de revenir à son travail incroyable, celui de soutenir la créativité et l'art dans le cinéma. Alors, je démissionne de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, et j'accepterai toutes les conséquences futures que sa direction jugera appropriées. Changer prend du temps et je m'engage à faire le travail nécessaire pour ne plus jamais laisser la violence prendre le pas sur la raison.

L'Académie des Oscars devrait se prononcer officiellement le 18 avril, et peut-être que cette démission de Will Smith permettra une déclaration et des décisions plus apaisées. L'acteur veut de toute évidence que la sortie de crise soit faite par le plus haut possible.

De son côté, Chris Rock a déjà fait une brève allusion à la gifle, mais ne s'est pas encore "officiellement" exprimé sur le sujet. Si la démission de Will Smith est un premier signe d'éclaircies, la situation n'est cependant pas encore conduite à son terme.