Gifle aux Oscars 2022 : Will Smith présente des excuses publiques à Chris Rock

Après être monté sur la scène des Oscars pour gifler Chris Rock devant une audience médusée, Will Smith a présenté ses excuses publiques sur Instagram. L'acteur est revenu sur son comportement "inexcusable", déplorant sa réaction "émotionnelle" après la blague de l'humoriste sur Jada Pinkett Smith.

Le geste choquant des Oscars 2022

La gifle de Will Smith restera sans conteste l'événement le plus marquant de la 94e cérémonie des Oscars. Venu remettre la statuette du Meilleur documentaire, Chris Rock s'est lancé dans un discours au cours duquel il s'est notamment moqué de l'alopécie de Jada Pinkett Smith. Si la remarque l'a d'abord fait rire, l'acteur de La Méthode Williams s'est finalement levé, est monté sur la scène du Dolby Theater et a frappé l'humoriste au visage.

Un geste qui a laissé l'audience médusée. Lors d'une pause publicitaire, Will Smith a pu compter sur le soutien de Denzel Washington, Tyler Perry et Bradley Cooper. En parallèle, sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités hollywoodiennes ont condamné son comportement. Si Chris Rock n'a pas voulu porter plainte, une enquête a malgré tout été ouverte. Une source a par ailleurs indiqué à Entertainment Weekly que l'Académie envisagerait sérieusement de retirer son Oscar à l'acteur, remis pour son interprétation de Richard Williams.

Au cours de son discours de remerciement, Will Smith avait déjà présenté ses excuses à demi-mot. En larmes, la star avait déclaré :

Richard Williams était un défenseur acharné de sa famille. Je suis submergé par ce qui m'arrive. L'amour vous fait faire des choses démentes. Ma vocation c'est d'aimer les gens et de les protéger et d'être une ancre pour les miens. Dans ce métier, certains vous manqueront de respect et vous devez sourire, faire comme si c'était normal. Denzel Washington vient de me dire : "Attention, le diable vient toujours lors de moments de triomphe". J'espère que les Oscars me réinviteront.

Will Smith aux Oscars 2022 ©REUTERS

Les excuses de Will Smith à Chris Rock

Au lendemain de la cérémonie, Will Smith a de nouveau tenu à s'exprimer. Sur Instagram, le comédien a d'abord voulu expliquer sa réaction "émotionnelle", qu'il juge "inexcusable" :

La violence dans toutes ses formes est un poison et est destructrice. Mon comportement la nuit dernière lors de la cérémonie des Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du métier, mais une blague à propos de l’état de santé de Jada était trop difficile à supporter pour moi et j’ai réagi sur le coup de l’émotion.

L'acteur s'est ensuite adressé directement à Chris Rock :

Je voudrais publiquement m’excuser auprès de toi, Chris. J’ai dépassé les limites et j’ai eu tort. Je suis embarrassé et mes actes n’ont pas été le reflet de l’homme que je veux être. Il n’y a aucune place pour la violence dans un monde d’amour et de bonté.

La star a conclu :

J’aimerais également m’excuser auprès de l’Académie, des producteurs de l’émission, toutes les personnes présentes, et tous ceux qui suivaient la cérémonie à travers le monde. Je voudrais m’excuser auprès de la famille Williams et des équipes de La Méthode Williams. Je regrette profondément que mon comportement soit venu entacher ce qui a été autrement une magnifique expérience pour nous tous.

Will Smith a terminé son message en rappelant qu'il est "en voie d'amélioration".