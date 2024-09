Gladiator 2 : une révélation majeure dans la nouvelle bande-annonce du film de Ridley Scott

Paramount a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "Gladiator 2" qui fait une révélation importante sur le héros interprété par Paul Mescal. Le film sortira dans les salles le 13 novembre.

De nouvelles images pour Gladiator 2

La sortie de Gladiator 2 va être un des événements ciné de l'année. Après Le Dernier Duel et Napoleon, Ridley Scott va proposer une suite inattendue de son film culte Gladiator (2000), sorti il y a 24 ans. Étant donné que le premier opus est considéré comme une œuvre culte par beaucoup, il y a autant d'excitation que de crainte à voir le réalisateur y revenir. Et une vraie interrogation sur ce que ce long-métrage apportera de plus.

Gladiator 2 se déroulera des années après les événements du premier film. Rome est dirigé par deux empereurs tyranniques, mais l'avenir de l'Empire pourrait à nouveau se décider dans le Colisée. Dans la première bande-annonce, on découvrait Lucius, le fils de Lucilla, victime de l'ambition de Rome après une attaque du général Marcus Acacius là où il habite. Après avoir tout perdu, c'est en tant que gladiateur qu'il va revenir dans sa ville d'origine, aidé par Macrinus qui, de son côté, souhaite prendre le pouvoir...

Une nouvelle vidéo promotionnelle (en une d'article) a été dévoilée. Celle-ci met encore l'accent sur l'action. Entre l'attaque d'une ville fortifiée par l'armée romaine et les combats dans l'arène, avec cette fois l'apparition de babouins (qu'on nous annonçait durant la production).

La révélation sur Lucius et Maximus

Au-delà de l'aspect épique de cette bande-annonce, on retient la révélation importante sur le lien entre Lucius et Maximus. Depuis longtemps, une théorie veut que le premier soit le fils du second. Et Ridley Scott avait déjà lâché ce détail au détour d'une interview. Mais c'est désormais plus qu'officiel désormais puisque sur ces images on peut voir Lucilla dire à son fils que Maximus était son père. Paul Mescal, l'interprète de Lucius, a réagi à cette révélation auprès d'EW. Lui-même a été assez surpris en découvrant ce lien entre les deux personnages, même si Ridley Scott le lui avait indiqué avant même de lui donner le scénario.

Il l'a mentionné lors d'une discussion, mais c'est une chose différente de le voir écrit sur la page. Avoir cette responsabilité sur les épaules est intéressant. (...) J'espérais que l'ADN et même les gestes physiques ne constitueraient qu'une partie, voire une petite partie, de la performance. Mais ensuite, j'ai essayé de comprendre exactement qui était Lucius et où se situaient les différences entre lui et Maximus.

Si les images ont montré de vraies similitudes entre les deux héros, il sera en effet intéressant de voir les différences. La première bande-annonce laissait craindre que Gladiator 2 soit finalement trop similaire au premier scénaristiquement. On pourra se faire un avis le 13 novembre dans les salles de cinéma.

Pour rappel, outre Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Pedro Pascal, Joseph Quinn et Fred Hechinger sont au casting du film.