Gladiator : Russell Crowe trouvait le scénario "complètement nul"

Au début de la production de "Gladiator", Russell Crowe n'aimait pas le scénario. Des changement ont dû être faits avant que Ridley Scott ne puisse commencer à tourner son film.

Gladiator : une suite plus de 20 ans après

Russel Crowe a à son actif plusieurs rôles célèbres. Mais s'il fallait n'en retenir qu'un, ce serait forcément celui de Maximus dans Gladiator (2000). L'un des grands films de Ridley Scott qui, plus de vingt ans après, va avoir droit à une suite. Le cinéaste aurait l'intention de s'attarder cette fois sur Lucius, le neveu de Commode (Joaquin Phoenix dans le premier film). Plusieurs noms ont déjà été annoncés dont Paul Mescal pour interpréter Lucius, tandis que Barry Keoghan et Denzel Washington devraient également être au casting.

Pas de Russell Crowe donc pour Gladiator 2. C'est du moins ce qu'a affirmé l'acteur lui-même et ce qui semble le plus logique étant donné son destin tragique à la fin du premier opus. Ce qui ne l'empêche pas d'être jaloux des jeunes acteurs qui vont, à leur tour, connaître cette expérience.

Récemment, Russell Crowe a évoqué ses rôles majeurs dans une interview donnée à Variety. L'acteur a donc évidemment été amené à discuter de Gladiator. Alors qu'on savait que le comédien détestait la phrase culte du film ("Mon nom est Maximus Decimus Meridius..."), il a cette fois avoué qu'au début de la production le scénario ne lui convenait pas. Et il n'y va pas par quatre chemins en déclarant carrément que, selon lui, le script était "complètement nul".

Russell Crowe n'aimait pas le scénario

Il précise dans un premier temps qu'il n'était pas confiant sur "le monde qui (l')entourait". Le concept était génial, mais le scénario de Gladiator était "nul, complètement nul, avec toutes sortes de séquences étranges". Russell Crowe prend alors en exemple une scène qui devait montrer le rapport à la célébrité des gladiateurs.

Une des séquences était sur les chars et le fait que les gladiateurs les plus célèbres utilisaient certains types de chars et avaient des contrats d'endossement pour des produits comme de l'huile d'olive. Tout cela est vrai, mais ça n'allait pas sembler juste pour le public de l'époque. Ils auraient dit : "Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?". L'énergie autour de ce que nous faisons était très fragmentée.

Décrite de cette manière, cette scène peut en effet paraître étrange. Et Russell Crowe admet avoir songé à prendre un avion et à tout lâcher. Mais Ridley Scott serait parvenu à le convaincre de continuer. D'après l'acteur, le réalisateur aurait eu une discussion avec lui pour le rassurer et lui aurait dit : "Nous ne filmerons rien si tu n'y crois pas à 100%". Il a donc fallut prendre du temps pour revoir le scénario de Gladiator, ce qui a logiquement provoqué du retard, rattrapé par la suite.