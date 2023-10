Napoleon : les batailles s'annoncent exceptionnelles sur ces nouvelles images !

"Napoleon" de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix dans le rôle de l'Empereur français se dévoile un peu plus avec un making of qui insiste sur les batailles épiques et impressionnantes du film.

Napoleon : un biopic impressionnant de Ridley Scott

Ridley Scott est assurément l'un des tout derniers réalisateurs capables de diriger des centaines de figurants pour mettre en scène un film épique. Désormais, la plupart des productions préfèrent utiliser des effets numériques pour recréer des foules. Mais Ridley Scott a encore suffisamment d'importance à Hollywood pour tourner "à l'ancienne". Il l'a prouvé plus d'une fois tout au long de sa carrière. Et ce sera à nouveau le cas avec ses deux prochains films : Napoleon et Gladiator 2.

Pour Gladiator 2, on a pu voir des images du tournage à Malte où le cinéaste aurait fait construire un immense Colisée. Et concernant Napoleon, la première bande-annonce parle d'elle-même. Mais Sony Pictures a dévoilé également un court making of (vidéo en une d'article) montrant des images impressionnantes du tournage.

Napoleon de Ridley Scott ©Sony Pictures

Pour raconter le parcours de l'Empereur français, incarné ici par Joaquin Phoenix, Ridley Scott ne pouvait pas lésiner sur les moyens et ne pas mettre en scène certaines des célèbres batailles de Bonaparte. Le réalisateur explique dans la vidéo que pour capturer cela à l'écran, il avait notamment à sa disposition 300 hommes, 100 chevaux et 11 caméras ! Ridley Scott a ainsi pu faire de véritables reconstitutions des combats menés par Napoléon.

Napoleon de Ridley Scott ©Sony Pictures

Le réalisateur admet dans ce making of avoir eu une sorte de folie des grandeurs en commençant à "penser comme Napoleon". Une influence qu'il décrit comme pouvant être "géniale, ou bien mortelle".

Le portrait d'un tyran et de son épouse

Ce biopic s'annonce donc grandiose et absolument épique. Au moins au niveau des batailles. Mais Ridley Scott, qui a notamment réalisé Kingdom of Heaven (2005) ou récemment Le Dernier Duel (2021), ne va pas uniquement raconter ces combats dans Napoleon. Le film devrait avant tout dresser un portrait d'ensemble de l'Empereur avec ses bons côtés, mais aussi son caractère et ses décisions tyranniques. C'est d'ailleurs ce qui est évoqué dans un autre making of proposé par Sony Pictures et à découvrir ci-dessous :

Enfin, à cela s'ajoutera sa relation avec l'impératrice Joséphine de Beauharnais, devenue son épouse et qui, d'après la bande-annonce, a eu une influence notable sur Bonaparte. Vanessa Kirby (Mission Impossible 7) a été choisie pour l'incarner, tandis que le casting se compose également du Français Tahar Rahim dans le rôle de Paul Barras.

Napoleon est à découvrir dans les salles le 22 novembre 2023.