Golden Globes 2021 : découvrez les films et séries récompensés

Meilleur film dramatique : Nomadland

Mank

The Father

Promising Young Woman

Les Sept de Chicago

Meilleur film de comédie ou comédie musicale : Borat, nouvelle mission filmée

Palm Springs

Hamilton

Music

The Prom

Meilleur réalisateur : Chloé Zhao - Nomadland

David Fincher

Regina King

Aaron Sorkin

Emerald Fennell

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Frances McDormand - Nomadland

Viola Davis - Le blues de Ma Rainey

Vanessa Kirby - Pieces of A Woman

Meilleur acteur dans un film dramatique : Chadwick Boseman - Le blues de Ma Rainey

Gary Oldman - Mank

Anthony Hopkins - The Father

Riz Ahmed - Sound of Metal

Tahar Rahim - Désigné coupable

Meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale : Rosamund Pike - I Care A Lot

Maria Bakalova - Borat, nouvelle mission filmée

Kate Hudson - Music

Michelle Pfeiffer - French Exit

Anya Taylor-Joy - Emma.

Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale : Sacha Baron Cohen - Borat, nouvelle mission filmée

James Corden - The Prom

Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Dev Patel - L'Histoire personnelle de David Copperfield

Andy Samberg - Palm Spring

Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel Kaluuya - Judas and The Black Messiah

Leslie Odom Jr. - One night in Miami...

Jared Leto - Une affaire de détails

Bill Murray - On the Rocks

Sacha Baron Cohen - Les Sept de Chicago

Meilleure actrice dans un second rôle : Jodie Foster - Désigné Coupable

Amanda Seyfried - Mank

Olivia Colman - The Father

Helena Zengel - La Mission

Glenn Close - Une ode américaine

Meilleure chanson originale :

"Speak Now" dans One Night in Miami...

"Hear My Voice" dans Les Sept de Chicago

"Fight For You" dans Judas and The Black Messiah

"Io Si Seen" dans La vie devant soi

"Tigress and Tweed" dans The United States vs Billie Holiday

Meilleure musique de film : Soul

La Mission

Minuit dans l'univers

Tenet

Mank

Meilleur scénario : Les Sept de Chicago

Promising Young Woman

Mank

The Father

Nomadland

Meilleur film étranger : Minari

Drunk

Deux

La vie devant soi

La Llorona

Meilleur film d'animation : Soul

En avant

Les Croods 2 : Une nouvelle ère

Voyage vers la lune

Le peuple loup