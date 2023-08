Grève Hollywood : après Dwayne Johnson, d'autres stars font des dons exceptionnels

Les plus grandes stars du cinéma viennent au secours de la SAG-AFTRA Foundation en cette période de grève. Elles ont mis la main à la poche et fait des dons exceptionnels pour venir en aide aux acteurs les plus modestes.

Les stars d’Hollywood imitent Dwayne Johnson et soutiennent la fondation des acteurs

La semaine dernière, Dwayne Johnson a fait don d’un chèque « à sept chiffres » pour soutenir le syndicat des acteurs, en grève depuis le 13 juillet. Mais la star de Jumanji : Bienvenue dans la jungle n’est plus le seul acteur à se faire remarquer pour son généreux don à la SAG-AFTRA Foundation. Depuis, ses collègues d’Hollywood lui ont emboîté le pas.

Dwayne Jonhson - Agents presque secrets ©Universal Studios

D’après le site Variety, les acteurs de la A-liste (les plus grandes vedettes de l’industrie et les plus bankables) auraient chacun donné entre 1 million de dollars et plus. Parmi eux, on compte Meryl Streep, Geroge Clooney et sa femme Amal, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Ben Affleck, Jennifer Lopez, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Oprah Winfrey, Ryan Reynolds et Blake Lively mais aussi Matt Damon et Hugh Jackman.

Selon le président de la SAG-AFTRA, Courtney B. Vance, la fondation a récolté plus de 15 millions de dollars de dons pour son fond de secours. Et ce, grâce aux généreuses contributions des dizaines de stars mobilisées pour l’occasion.

Meryl Streep et George Clooney : leur appel aux dons à Hollywood écouté

Courtney B. Vance a rappelé, mercredi dans un communiqué, combien les dons à la fondation sont importants pour les acteurs du secteur : « L'industrie du divertissement est en crise et la Fondation SAG-AFTRA traite actuellement plus de 30 fois notre nombre habituel de demandes d'aide d'urgence. Nous avons reçu 400 demandes rien que la semaine dernière. C'est un énorme défi, mais nous sommes déterminés à relever ce moment ».

Par ailleurs, il souligne que la réponse des stars « pour aider leurs collègues interprètes a été incroyable, immédiate et réconfortante ». Le président ne manque pas de rappeler que Meryl Streep et George Clooney, membres du Conseil des acteurs depuis de nombreuses années, se sont investis en lançant des « e-mails et de nombreux appels à l'action appelant les autres à donner généreusement », précise encore le communiqué. Un appel bien écouté qui a porté ses fruits.