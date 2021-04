Guillaume Canet dévoile le rôle de Zlatan Ibrahimovic dans le nouveau film Astérix

Guillaume Canet a réuni tout un panel de stars pour "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu". Parmi elles, on retrouve le célèbre footballeur Zlatan Ibrahimovic. Dans les colonnes du JDD, le réalisateur a révélé plus d'informations sur le rôle que jouera le géant suédois dans le film.

Le nouveau film de copains de Guillaume Canet

Depuis ses débuts dans la réalisation, Guillaume Canet a l'habitude de faire jouer des acteurs avec qui il est très proche dans la vie réelle. Ainsi, Les petits mouchoirs et sa suite Nous finirons ensemble, réunissaient sa compagne Marion Cotillard ainsi que ses amis Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, François Cluzet ou bien encore Jean Dujardin. Pour les besoins de son adaptation personnelle des aventures d'Astérix, il s'est à nouveau fait plaisir. En effet, il fait de nouveau tourner Gilles Lellouche (dans le rôle d'Obélix) et Marion Cotillard (dans le rôle de Cléopâtre).

Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu ©Trésors Films

En ce qui concerne le reste du casting, c'est toute la grande famille du cinéma français qui semble être réunie (Vincent Cassel, Ramzy Bedia, Jonathan Cohen, José Garcia, Manu Payet, Pierre Richard, Audrey Lamy, Vincent Desagnat, Franck Gastambide), bien accompagnée par des chanteurs et des youtubeurs en tout genre (Angele, M, Philippe Katerine, Big Flo & Oli, Orelsan, McFly & Carlito...).

Un casting très hétéroclite donc, qui surprend et inquiète à la fois. En effet, depuis l'Astérix et Obélix : mission Cléopâtre d'Alain Chabat, les films live suivants consacrés au petit Gaulois n'ont pas brillé par leurs qualités. Par conséquent, on est curieux de voir ce que proposera Guillaume Canet, qui interprétera Astérix. Surtout que le réalisateur promet un film très ambitieux, entre Braveheart et Tigre & Dragon.

Ibra présent pour "zlataner" les gaulois

La surprise du casting se nomme Zlatan Ibrahimovic. L'ancien buteur du Paris Saint-Germain est connu pour son talent extraordinaire balle au pied, mais également pour son caractère jugé provocateur qui lui vaut d'être régulièrement parodié. Devenue une véritable icône médiatique du fait de son égo surdimensionné (avec ses célèbres "Zlatan facts", semblable aux "Chuck Norris Facts"), sa présence n'est finalement pas si surprenante. En effet, avec un tel charisme et une telle prestance, le grand écran est un bon terrain de jeu pour l'actuel avant-centre du Milan AC. C'est pour cette raison que Guillaume Canet a fait appel à lui pour jouer le personnage d'Antivirus, comme il le déclare dans le JDD :



C’est l’idée de Yohan Baiada, le coproducteur. On cherchait quelqu’un avec de la prestance et de l’arrogance (…) J’ai réussi à le contacter. Cela l’a fait marrer. Et en plus, il a fait du taekwondo !

En effet, durant sa jeunesse, Zlatan a pratiqué les arts martiaux, notamment le taekwondo. Cette activité lui a permis d'être ceinture noire. Surtout, elle lui a permis d'adopter ce physique de colosse, qu'il accompagne d'une parfaite souplesse pour effectuer des gestes techniques venus d'ailleurs. Il possède d'ailleurs un style absolument unique dans l'histoire du football.

Étant donné le nom du personnage qu'il incarne, Zlatan sera donc un ennemi des irréductibles Gaulois (comme le fut d'ailleurs l'Antivirus de Mission Cléopatre, campé par Jean-Paul Rouve). Et selon Canet, il pourrait leur donner du fil à retordre :



C’est le centurion préféré de César (…) Au départ, il s’appelait Abribus. Mais on l’a rebaptisé Antivirus parce qu’on l’attend et qu’il tarde à arriver, comme le vaccin !

Si l'apparition de Zlatan est meilleure que celle de Zidane dans Asterix aux Jeux olympiques, le film aura déjà gagné quelques points.