Guillermo del Toro aimerait faire une trilogie Frankenstein

Guillermo del Toro est un homme qui a de nombreux projets contrariés. Il souhaite depuis des années faire un film adapté du mythe de Frankenstein. Lors de la Comic-Con@Home, le réalisateur mexicain revient sur ses intentions et dévoile son envie de faire une trilogie.

Frankenstein, un monstre mythique

S'il n'est pas né au cinéma, le monstre Frankenstein a gagné en popularité avec l'adaptation d'Universal dans les années 30. Il est considéré comme l'une des figures mythiques du studio, les fameux Universal monsters. L'histoire est désormais populaire, avec le Docteur Frankenstein à l'origine.

Pris d'un profond questionnement sur la vie, il se lance dans la création d'une créature. Quand il se rend compte de ce qu'il vient de faire, le docteur prend la fuite et laisse son monstre livré à lui-même, dans un monde qui n'est pas adapté au sien. La remise au goût du jour des Universal monsters va sûrement provoquer une nouvelle adaptation de cette histoire. James Wan a été évoqué à la production d'un film et un projet plus sérieux sur La Fiancée de Frankenstein est bien en préparation.

Boris karloff dans la peau de la fameuse créature

Guillermo del Toro avait des grandes idées pour Frankenstein

On connaît Guillermo del Toro pour son style si particulier. En amoureux des monstres, il souhaite depuis très longtemps s'attaquer à une adaptation de Frankenstein. Les Montagnes sacrées reste son projet abandonné le plus populaire mais il en a eu d'autres, dont celle-ci. Le réalisateur s'est manifesté lors de la Comic-Con@Home pour un panel (ci-dessous) du film Affamés, qu'il produit. Pendant son apparition aux côtés du metteur en scène Scott Cooper, il a été question de l'aspect financier et du soutien des producteurs. Un sujet qui a dérivé vers l'adaptation de Frankenstein que le Mexicain voulait mener. Ce n'est pas qu'un film sur Frankenstein qu'il avait l'intention de faire mais plutôt une histoire qui se serait étendue sur deux ou trois films afin de saisir tout ce que raconte le livre.

Pour embrasser le livre, il faut changer les points de vue et c'est compliqué... C'est un exercice très complexe.

Le point de vue qui aurait été le plus intéressant, c'est celui de Guillermo del Toro sur ce monstre pour lequel il a de l'affection. Après tout, s'il fait peur en surface, il est la principale victime du roman. Un être qui se retrouve dans notre monde sans n'avoir rien demandé. La peur qu'il provoque provient de l'incompréhension et de son inadaptation à la société humaine. Hélas, peu de personnes ont voulu accompagner Guillermo del Toro sur cette possible trilogie et il reste à ce jour dans sa pile des projets avortés. Pile dans laquelle était son adaptation de Pinocchio, sauvée par Netflix et attendue en 2021.