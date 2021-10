Halloween Ends : d'autres films prévus après la fin de la trilogie ?

L'originalité n'est pas le mot qui caractérise le mieux Hollywood depuis des années. Sous la houlette du producteur Jason Blum, le mythique Michael Myers fait son retour au cinéma avec une nouvelle trilogie initiée par le film "Halloween". L'aventure a même des chances de se prolonger davantage après "Halloween Ends."

Halloween : Michael Myers n'en a pas fini avec Laurie

Malgré le fait que pléthore d'épisodes soient sortis après le premier Halloween de John Carpenter, on en a que très rarement eu pour notre argent. C'est pour nous Rob Zombie qui a proposé les meilleurs compléments au chef d'oeuvre de 1978. Sauf qu'avant ça, on a vu Michael Myers revenir de nombreuses fois. En compagnie du réalisateur David Gordon Green, le malin Jason Blum a relancé la franchise en faisant le choix de s'inscrire dans la continuité de l'original, tout en faisant exprès de zapper ce qui est sorti par la suite. Un prolongement direct, donc, qui réanime la rivalité entre le monolithique tueur et Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).

Cet Halloween sorti en 2018 est devenu ensuite le point de départ d'une trilogie. Elle va se prolonger cette année, dès le 20 octobre, avec Halloween Kills. Puis, l'année prochaine, la conclusion Halloween Ends devrait boucler le duel entre Laurie et le boogeyman. À moins que d'autres films voient le jour ! Un cas de figure à prendre en compte sérieusement. Jason Blum est un habitué des suites quand quelque chose fonctionne. Même l'industrie, de manière générale, tire sur la corde quand le succès financier est en rendez-vous.

Halloween Kills ©Universal Pictures

Encore du rab après la trilogie ?

Sans surprise, le producteur a avoué qu'il n'était pas contre l'idée de continuer avec Michael Myers après Halloween Ends. C'est auprès de ComicBook.com qu'il a évoqué ce futur encore très hypothétique :

Nous avons un arrangement pour trois films. Nous avons un mariage avec Michael Myers pour trois films. J'adorerais aller plus loin. Si Malek veut de nous, j'adorerais étendre ça, mais nous sommes très occupés à veiller à ce que le troisième film soit spectaculaire parce que c'est notre travail dans l'immédiat et si nous pouvons aller encore plus loin, ça serait excitant. Mais il n'y a pas de plan actuellement pour que nous soyons impliqués après ce troisième film.

Il faut mal connaître l'industrie du cinéma pour penser qu'un autre film ne puisse pas arriver après Halloween Ends. Surtout en cas de succès - ce qui devrait être le cas. Mais quelle bonne idée pourrait justifier la démarche ? Si Michael est vaincu à la fin de la trilogie, devra-t-on encore assister à une résurrection fantaisiste ? L'occasion n'est-elle pas en or, justement, pour clore enfin sa croisade meurtrière ? Toujours dans la même interview, Jason Blum dévoile une idée qui pourrait rendre un prolongement intéressant :

Je pense qu'il existe tant d'autres moyens d'explorer cette franchise. Je veux dire, il y a toujours un interêt pour explorer un nouveau Le sang du sorcier. Je pense qu'après ce nombre de films, nous devons chercher d'autres endroits, juste pour être un peu plus créatifs, n'est-ce pas ?

Halloween 3 : Le sang du sorcier ©UGC Distribution

Difficile de lui donner tort sur ce coup. Malgré son statut de producteur qui aime étendre ses réussites, il sait aussi qu'il ne faut pas prendre les spectateurs pour des imbéciles. On se souvient qu'il disait dernièrement au sujet du prochain Paranormal Activity qu'il avait encouragé l'équipe à se réinventer pour ne pas tourner en rond.

Le fait qu'il cite le très particulier Halloween 3 tombe sous le sens. Cet épisode est spécial dans la saga car il se détache radicalement de Michael Myers pour proposer une histoire un peu folle avec des masques d'Halloween et une entreprise aux intentions louches. Le long-métrage ne doit sa place dans la saga qu'à son titre. Si Jason Blum décidait d'emprunter une voie similaire, en se passant du tueur, on serait dans la même configuration. Alors, à quoi bon vouloir à tout prix se rattacher à la franchise ?