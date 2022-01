Halloween Ends : Laurie de retour à Haddonfield sur les premières images

Le face-à-face final tant attendu entre Michael Myers et Laurie Strode aura enfin lieu dans "Halloween Ends", qui se déroulera plusieurs années après les événements d'"Halloween Kills". Le tournage vient de commencer et Jamie Lee Curtis est de retour dans la peau de Laurie sur les premières images. Le film est attendu en salles le 19 octobre 2022.

Halloween Ends : suite et fin

Avec son Halloween sorti en 2018, David Gordon Green a fait le pari de faire revenir sur le devant de la scène le Michael Myers de La Nuit des masques de John Carpenter. En effet, le film était une suite directe de celui de Carpenter, et se déroulait donc 40 ans après les événements d'Haddonfield. Le tueur masqué avait été arrêté après ses meurtres et incarcéré dans un hôpital psychiatrique.

Halloween © Universal Pictures

De son côté, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) était toujours traumatisée, et s'était construit un véritable arsenal de guerre dans la peur que Michael la retrouve. Une peur qui s'était finalement avérée fondée puisque ce dernier s'échappait de l'hôpital, et la retrouvait là où tout avait commencé.

À la fin du film, Laurie parvenait à piéger Michael, et pensait en avoir terminé. Mais c'était sans compter sur la nature quasi immortelle de ce dernier. Ainsi, dans Halloween Kills, il parvenait à sortir de la maison en flammes, et reprenait avec encore plus de brutalité, son funeste parcours. Mais le face-à-face tant attendu entre Michael et Laurie n'avait pas lieu, cette dernière étant à l'hôpital.

Ce face-à-face aura lieu dans Halloween Ends, attendu le 19 octobre 2022.

Laurie Strode est de retour à Haddonfield

Contrairement aux deux premiers films, le troisième ne se déroulera pas durant la même nuit d'Halloween. En effet, il y aura un bond de quatre ans en avant, et il se déroulera en 2022. Si on ne connaît pas encore les détails concernant le scénario, il s'agira du dernier face-à-face entre Laurie et Michael. On peut donc présumer que l'un des deux, voire les deux, ne survivra pas à l'issue de cet épisode final.

Le tournage d'Halloween Ends vient de débuter outre-Atlantique, et Laurie Strode est de retour à Haddonfield dans les premières images :