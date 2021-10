Halloween : Jamie Lee Curtis dit pourquoi elle n'aime pas voir ces films

Voir aussi

Marvel : un fan remonte les films du MCU en un seul long-métrage

Internet est décidément un répertoire de trouvailles étonnantes. Ainsi, dans la catégorie des fans les plus passionnés du MCU, on retrouve cet internaute qui a décidé de réunir en un seul film tous les longs-métrages des différentes phases du Marvel Cinematic Universe. Et le film dure longtemps. Très longtemps.