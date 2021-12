Halloween Kills : découvrez la fin alternative (Laurie est très en colère)

Découvrez la scène de fin alternative du film d'horreur "Halloween Kills" de David Gordon Green. ATTENTION ! Cet article contient (évidemment) des spoilers sur le film !

Halloween Kills : le retour de Michael Myers

Présenté en avant-première mondiale à la dernière Mostra de Venise, Halloween Kills est sorti dans les salles françaises le 20 octobre dernier. Toujours réalisé par David Gordon Green, ce deuxième film reprend directement après les événements d'Halloween sorti en 2018.

Halloween Kills © Universal Pictures

Après avoir survécu au piège de Laurie (Jamie Lee Curtis) qui l'avait enfermé dans sa maison en feu, Michael Myers se remettait à tuer, plus violent que jamais. Laurie de son côté, blessée, se faisait soigner à l'hôpital en ignorant que Michael était toujours en vie. Après avoir mis la ville d'Haddonfield à feu et à sang, Michael finissait par tuer Karen (Judy Greer), la fille de Laurie, dans son ancienne maison où il avait tué sa soeur 40 ans auparavant. Halloween Kills se terminait là-dessus, avec le visage de Michael contemplant son reflet dans la vitre.

La scène de fin alternative dévoilée

Le film est disponible en VOD aux États-Unis depuis quelques heures, avec les bonus qui accompagnent cette sortie. L'un d'eux révèle la fin alternative du film, qui s'avère en fait être une version longue de la séquence finale vue au cinéma.

En effet, dans celle-ci, Laurie appelle Karen sur son téléphone depuis l'hôpital, et Michael décroche. Elle entend alors le souffle de ce dernier, et comprend qu'il est arrivé quelque chose à sa fille. Elle dit "I'm coming for you Michael" ("je viens te chercher, Michael") et sort de l'hôpital armée de son couteau. Découvrez-la ci-dessous :

Cette scène alternative ouvre la porte à l'affrontement final que tous les fans de la saga attendent : Halloween Ends. Pour autant, ce dernier film de la trilogie de David Gordon Green ne se déroulera pas la même nuit. En effet, le réalisateur avait dévoilé il y a quelques mois que l'intrigue se déroulerait en 2022, soit l'année de la sortie du film, attendu le 19 octobre.

Mais l'affrontement tant attendu devrait bien avoir lieu, et on l'espère grandiose.