Halloween : une vidéo parodique confronte Michael Myers à la distanciation sociale

Une vidéo parodique intitulée « Halloween is Canceled » suit Michael Myers traquant ses victimes dans des rues totalement vides.

Michael Myers est de retour

Le célèbre Michael Myers, l'un des tueurs les plus cultes de l'histoire du cinéma est tombé bien bas. Il semble bouleversé plus que quiconque par l'annulation d'Halloween, fête à laquelle il se réveille pour tuer le maximum de victimes innocentes. Michael Myers est créé par John Carpenter en 1978 à l'occasion de l'inoubliable La Nuit des Masques. Face à son succès, 47 millions de dollars de recettes pour un budget de 325 000 dollars, de nombreuses suites ont par la suite vues le jour. En tout, 11 films sont sortis au cinéma, dont le dernier en date remonte à 2018, réalisé par David Gordon Green. L'ensemble de la franchise Halloween a rapporté plus de 598 millions de dollars de recettes au box-office. Un autre épisode, Halloween Kills, est d'ailleurs en cours de développement, pour une sortie le 20 octobre 2021.

Une vidéo parodique d'Halloween

Le YouTubeur Andrew Kasch a partagé une vidéo parodique dans laquelle Michael Myers déambule dans les rues à la recherche de victimes pendant Halloween 2020. Mais à cause de la pandémie de Covid_19, les mesures de distanciation sociale, les confinements et autres couvre-feux, le célèbre tueur ne trouve personne à assassiner. Le personnage est de retour à Haddonfield le 31 octobre pour le pire Halloween de sa longue carrière.

La vidéo est réellement bien conçue, puisque Michael Myers repasse dans des endroits familiers, et présente même la maison de Elm Street, lieu commun à la franchise Les Griffes de la Nuit. Michael retrouve également son buisson, derrière lequel il se cachait lors du tout premier film. Tous les lieux utilisés sur le tournage sont les véritables décors employés lors du film de 1978, ce qui donne encore plus de portée à ce court clip. Enfin, Michael Myers finit par croiser la route d'une complotiste, qui argue que les masques sont des instruments du gouvernement pour installer la peur et contrôler les masses, et que ces objets sont encore plus néfastes que le virus en lui-même. Une victime parfaite pour Michael Myers.