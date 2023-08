Harry Potter : Bonnie Wright (Ginny) a mal vécu le traitement de son personnage dans les films

Bonnie Wright, qui interprète Ginny Weasley dans les films "Harry Potter", est revenu sur son rôle et sa présence réduite dans les longs-métrages par rapport aux romans.

Harry Potter : le début de carrière de beaucoup d'acteurs et d'actrices

Les romans Harry Potter écrits par J. K. Rowling sont devenus de grands succès lors de leur publication. Mais l'univers créé par la Britannique a gagné en populaire avec les adaptations au cinéma. Dès 2001, Warner Bros. a sorti Harry Potter à l'école des sorciers, réalisé par Chris Columbius. Le long-métrage a alors permis de découvrir de jeunes acteurs avec, dans les rôles principaux, Daniel Radcliffe (Harry), Rupert Grint (Ron) et Emma Watson (Hermione).

Daniel Radcliffe (Harry) et Bonnie Wright (Ginny) - Harry Potter et l'ordre du Phénix ©Warner Bros.

Parmi les rôles secondaires, on se souvient de Ginny Weasley, la sœur de Ron qui gagne en importance au fur et à mesure des longs-métrages. À la fin, on la découvre d'ailleurs adulte, mariée à Harry et mère de trois enfants. C'est Bonnie Wright qui l'interprète dans les huit films produits. L'actrice a un peu tourné par la suite. Elle s'est d'ailleurs davantage illustrée derrière la caméra en réalisant des courts-métrages et clips musicaux.

Bonnie Wright anxieuse en jouant Ginny

Harry Potter reste une part importante de sa vie. Mais Bonnie Wright ne semble pas avoir tellement apprécié son rôle de Ginny. C'est ce qu'elle a déclaré dans le podcast Inside of You de Michael Rosenbaum (via Deadline) en mettant en avant le peu de scènes qu'a la sœur de Ron dans les films. La comédienne avait très peu de répliques pour donner vie au personnage, pourtant si construit dans les romans, ce qui fut alors une source d'anxiété pour elle.

Je pense qu'il y avait une certaine anxiété à l'idée de jouer et de faire le mieux possible en fonction de la construction de mon personnage. Je me demandais si je parviendrais à rendre justice à ce personnage que les gens adorent. Cela a toujours été difficile, surtout quand, inévitablement, de nombreuses scènes de chaque personnage ont été coupées entre le livre et le film.

Bonnie Wright (Ginny) - Harry Potter et la chambre des secrets ©Warner Bros.

Pour pouvoir adapter les romans en films d'environ deux heures, il a en effet été nécessaire de couper de nombreux passages. Bonnie Wright a donc bien conscience qu'elle n'est pas la seule à avoir eu un rôle réduit par rapport aux livres. Mais elle s'est tout de même sentie frustrée.

Parfois, c'était un peu décevant, parce que certaines parties du personnage n'étaient pas mises en valeur, faute de scènes suffisantes. Cela me rendait un peu anxieux ou simplement frustré, je suppose.

Une seule ligne de dialogue pour commencer

Bonnie Wright insiste sur le manque de réplique qu'elle a eu pour donner vie à Ginny. Elle raconte que, à l'origine, pour le premier film Harry Potter et l'école des sorciers, elle ne devait normalement même pas s'exprimer une seule fois. Finalement, Chris Columbus a décidé de lui donner une réplique.

La première ligne de dialogue que j'ai eue dans le film, qui ne faisait littéralement qu'une ligne, m'a été donnée le jour même. (Le réalisateur Chris Columbus) m'a dit : "Je pense que tu as besoin d'une réplique", à savoir le "bonne chance" que je dis à Harry.

Bonnie Wright (Ginny) - Harry Potter et la chambre des secrets ©Warner Bros.

Le traitement accordé à Ginny fait partie des regrets qu'ont eus beaucoup de fans en voyant les films Harry Potter. Et même si elle n'est pas responsable, Bonnie Wright a pendant un temps vécu avec la crainte de décevoir le public, que les spectateurs pensent qu'elle était la raison du rôle minime accordé à Ginny.

J'ai l'impression que mon anxiété était peut-être liée au fait que j'allais être perçue comme une mauvaise interprète de ce personnage. Ce n'est que plus tard que je me suis rendue compte qu'on ne m'avait pas vraiment donné l'occasion de montrer ce que je pouvais faire. Ce n'était donc pas vraiment ma faute.

Même si les films Harry Potter sont réussis et très appréciables, il est vrai que beaucoup d'éléments ont été supprimés par rapport aux romans. Mais les fans auront prochainement l'occasion d'en voir une adaptation plus fidèle, puisqu'une série a été annoncée.