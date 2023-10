Harry Potter : TF1 va de nouveau diffuser l'intégrale de la saga

Bonne nouvelle pour les fans de la saga Harry Potter ! TF1 va rediffuser les huit films, parfait pour cette période automnale. Cependant, cette fois-ci, la rediffusion promet d'avoir un arrière-goût de tristesse, avec la disparition récente de Michael Gambon.

Harry Potter revient (encore) sur TF1

À l'approche de l'hiver, TF1 renouvelle sa tradition en annonçant la rediffusion de la saga Harry Potter. Ainsi, dès le 24 octobre, et ce tous les mardis soir, les téléspectateurs auront l'opportunité de suivre, une fois de plus, les péripéties du célèbre sorcier à lunettes avec la diffusion des huit films. Cette programmation n'est pas une première pour la chaîne, qui a déjà misé sur l'intégrale de la saga à de multiples occasions (ainsi que sur sa chaîne secondaire, TMC).

Initiée par J.K. Rowling, la saga débute dans un univers empreint de magie et d'innocence, où un jeune orphelin (incarné par Daniel Radcliffe) découvre qu'il est un sorcier et qu'un destin hors du commun l'attend. Les premiers films, emplis de merveilles et de découvertes, ont captivé le public par leur atmosphère féerique et enfantine.

Cependant, à partir du troisième opus, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, la saga a pris un tournant plus sombre. Les dangers sont devenus plus présents, et l'atmosphère s'est teintée d'éléments horrifiques, reflétant la maturité grandissante des personnages principaux et des enjeux auxquels ils sont confrontés.

Une disparition récente

Cette nouvelle diffusion de la saga Harry Potter aura cette année un goût particulier puisque Michael Gambon est récemment décédé. L'acteur, qui a repris le rôle du professeur Dumbledore à partir du troisième film, suite au décès de Richard Harris, a marqué la saga de sa présence charismatique. Il s'agit pour les fans d'une autre disparition douloureuse, après celles d'Alan Rickman, Richard Harris, et Robbie Coltrane.

La rediffusion de la saga Harry Potter sur TF1 est un choix stratégique pour la chaîne, qui peut compter sur une audience fidèle et variée. Malgré les nombreuses rediffusions, l'engouement pour l'univers du sorcier à lunettes ne faiblit pas, preuve de la richesse et de la profondeur de cette œuvre cinématographique qui a su traverser des générations.

On espère juste que cette année, la chaîne ira bien au bout de la diffusion et ne fera pas comme en 2021.