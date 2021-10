Henry Cavill futur ennemi de James Bond ? Il est pour !

Ça fait maintenant un moment que les fans aimeraient voir le comédien Henry Cavill devenir le nouveau James Bond après la retraite de Daniel Craig. Pourtant, l’interprète de Superman préfèrerait camper un vilain dans la franchise 007.

Mourir peut attendre : le dernier tour de piste de Daniel Craig

Attendu au cinéma le 6 octobre prochain, Mourir peut attendre marque la dernière apparition de Daniel Craig dans la peau de James Bond. Réalisé par Cary Fukunaga, le long-métrage est le 25ème film James Bond. Tandis que l’œuvre a déjà été montrée à la presse française, les fans vont devoir patienter encore quelques jours. Récemment, Barbara Broccoli, une des productrices de la licence, a déclaré qu’aucun successeur à Daniel Craig ne sera recherché pour le moment. La saga devrait donc faire une petite pause avant de caster un nouvel acteur dans la peau du héros.

James Bond (Daniel Craig) - Mourir peut attendre ©Universal Pictures

De nombreux noms tournent sur la toile quant au potentiel successeur de Daniel Craig. Ceux qui reviennent le plus souvent sont Idris Elba, Tom Hiddleston et Henry Cavill. Mais ce dernier a d’autres projets.

Henry Cavill en super-méchant de James Bond ?

Henry Cavill a déjà une carrière bien remplie et a incarné des personnages impactant de la pop-culture. Tandis qu’il est le visage de Superman dans le DC Extended Universe et de Geralt dans The Witcher, il a également tourné avec Guy Ritchie dans Code U.N.C.L.E. et est aussi récemment devenu le visage de Sherlock Holmes dans Enola Holmes.

Mission Impossible : Fallout ©Paramount Pictures

Dans une récente interview, Henry Cavill a déclaré être prêt à jouer un méchant dans un futur James Bond. Une manière pour lui de faire savoir son intérêt pour la licence aux différents producteurs. Après tout, l’idée n’est pas stupide, surtout lorsqu’on voit son travail très efficace dans la peau d’un antagoniste dans Mission Impossible – Fallout.

Si Henry Cavill venait à endosser le rôle d’un méchant, cela permettrait à la franchise d’essayer quelque chose de différent puisque la plupart des ennemis de 007 ont une déformation physique. Henry Cavill a davantage le physique d’un héros que d’un antagoniste, ce qui permettrait de créer un décalage intéressant.

Si Barbara et Michael voulaient de quelque manière que ce soit que je fasse partie de leurs films, alors j'aurais volontiers cette discussion. Je serais très heureux d'explorer cette voix".