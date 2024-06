Ce soir à la TV : quand le réalisateur de Sous la Seine s'attaquait à un jeu vidéo culte

Bien avant de cartonner sur Netflix avec "Sous la Seine", Xavier Gens, dès ses débuts, se lançait dans l'adaptation du jeu vidéo "Hitman". Son deuxième long-métrage passe ce soir sur la chaîne L'Equipe.

Hitman avant Sous la Seine

Xavier Gens connaît actuellement un énorme succès sur Netflix grâce à Sous la Seine. Le film de requins, mis en ligne le 5 juin 2024, est un carton mondial et a battu un record. Depuis peu, le long-métrage s'est même placé dans le top 5 all time de Netflix des productions non-anglophone. Plutôt impressionnant pour le réalisateur français, qui n'avait plus connu une telle visibilité depuis ses débuts. En effet, 17 ans auparavant, après avoir réalisé son premier long-métrage Frontière(s), produit par Luc Besson, Xavier Gens se lançait dans une co-production internationale et ambitieuse avec Hitman (2007).

Le deuxième long-métrage de Xavier Gens adapte le jeu vidéo éponyme édité par Eidos, qui mêle action et infiltration. Comme dans le jeu, le film suit l'agent 47, un tueur à gages qui excelle dans son domaine. Il est reconnaissable par un code barre tatoué sur sa nuque, son crâne rasé et son costume impeccable. Après avoir été engagé pour tuer le président de la Russie, l'assassin s'exécute. Cependant, alors qu'il pense avoir mené à bien sa mission, il découvre dans les médias que le président serait bien en vie. Ce dernier va d'ailleurs mettre un contrat sur l'agent 47. S'il veut échapper à ses employeurs qui ont accepté de l'éliminer, le tueur devra remonter la piste de sa précédente mission et découvrir qui se cache vraiment derrière le visage du président.

Timothy Olyphant incarne ici le fameux tueur à gages. Mais ce dernier aurait pu être porté par Vin Diesel. La star de la saga Fast & Furious était le premier envisagé pour le rôle, mais il préféra se contenter d'un poste de producteur exécutif. Aux côtés de Timothy Olyphant on retrouve Dougray Scott, Olga Kurylenko et Robert Knepper.

Un succès insuffisant

Si depuis quelques années les adaptations de jeu vidéo se portent plutôt bien (Super Mario Bros, les séries The Last of Us et Fallout), les choses étaient un peu différentes au milieu des années 2000. Beaucoup d'œuvres ont vu le jour, mais rares étaient celles qui parvenaient à convaincre (on retiendra le très bon Silent Hill). Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Hitman n'est pas une de ces raretés. Même si le film a été rentable, rapportant 100 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget estimé à 24 millions de dollars, les retours à son sujet ont été majoritairement négatifs.

Hitman ©EuropaCorp

Si Première se montrait mitigé dans sa critique, écrivant : "Selon l'humeur, ça vous paraîtra dangereusement ou délicieusement daté", la presse étrangère n'a pas été tendre. Sur Rotten Tomatoes, le film affiche seulement 16% d'avis positifs de la part de la presse. Commingsoon présentait par exemple Hitman comme "un thriller d'action conventionnel qui ne cherche qu'à divertir avec un assortiment de carnage et de sexe, ce qu'il réussit moyennement". Du côté du public, les avis n'ont pas été très positifs non plus, avec un score de 57% sur Rotten Tomatoes, et une moyenne de 2,5/5 sur Allociné. C'est pour cette raison qu'une suite ne fut pas lancée, en dépit d'une rentabilité honnête du long-métrage. À la place, le célèbre assassin est revenu en 2015 avec un reboot titré Hitman: Agent 47 et porté cette fois par Rupert Friend.