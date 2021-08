Hunger Games 5 : le tournage du préquel débutera en 2022

Nous repartons bientôt à Panem ! Le cinquième film "Hunger Games" entrera bientôt en tournage. Il s'agit de l'adaptation du roman de Suzanne Collins sorti en mai 2020 et baptisé "La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur". L'histoire se situe soixante ans avant les événements du premier film, et s'intéresse aux dixièmes Hunger Games, et à la jeunesse de Coriolanus Snow.

Hunger Games : le prochain film sera un préquel

On ne présente plus Hunger Games. La saga littéraire en trois romans imaginée par Suzanne Collins a été déclinée au cinéma entre 2012 et 2015. Avec Jennifer Lawrence en tête d'affiche, les quatre films ont rapporté plus de trois milliards de recettes au box-office mondial. Une véritable poule aux oeufs d'or pour les studios Lionsgate qui comptent encore capitaliser sur cet univers dystopique.

Hunger Games : La Révolte - partie 2 © Lionsgate

En effet, si l'arc narratif entourant Katniss Everdeen s'est bel et bien conclu avec le quatrième film, un cinquième long-métrage verra bientôt le jour. Il ne s'agira pas d'une suite mais d'un préquel, basé sur le roman La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, toujours écrit par Suzanne Collins et sorti en mai 2020. L'histoire se situe plus de soixante ans avant les événements du premier film, et se déroule pendant les dixièmes Hunger Games (qui s'annoncent bien plus sordides que les précédents).

On y suit le jeune Coriolanus Snow, le futur président de Panem, alors qu'il se prépare à devenir mentor pour les Hunger Games. Il doit s'occuper des tributs du District 12 (le même que celui de Katniss) et s'attache particulièrement à la jeune fille qu'il doit aider à gagner les jeux, une certaine Lucy Gray Baird (dont nous vous parlions ici).

Le tournage débute bientôt

Dans une interview accordée à Deadline, le président de Lionsgate a déclaré que le tournage du préquel débuterai durant le premier semestre 2022. Il évoque une possible sortie pour la fin de l'année 2023 ou début 2024.

La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur

La bonne nouvelle c'est que Francis Lawrence, qui a mis en scène les trois précédents films Hunger Games sera de retour à la place du réalisateur. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore qui interprétera les rôles de Coriolanus Snow et Lucy Gray Baird.