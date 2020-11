Hunger Games 5 : qui est la nouvelle héroïne qui va succéder à Katniss ?

Après trois romans et quatre films, la saga Hunger Games reviendra bientôt sur nos écrans avec l'adaptation du roman préquel "La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur". Gros plan sur la future héroïne qui succèdera à Katniss Everdeen : Lucy Gray Baird.

Hunger Games revient bientôt

La saga Hunger Games c'est trois romans écrits par Suzanne Collins, sortis entre 2008 et 2010, et écoulés à plusieurs millions d'exemplaires, et quatre films, sortis entre 2012 et 2015, qui ont remporté plus de trois milliards de recettes au box-office mondial. On y suivait le parcours de la jeune Katniss Everdeen, de ses premiers Hunger Games jusqu'à sa victoire pour faire tomber la dictature du Président Snow. Héroïne de toute une génération, elle était incarnée à l'écran par Jennifer Lawrence.

Au mois de mai dernier, l'auteure a publié un quatrième roman, un préquel, intitulé La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui se situe plus de soixante ans avant les événements du premier roman, plus précisément lors des dixièmes jeux (qui sont bien plus sordides que ceux que nous connaissons).

On y suit le jeune Coriolanus Snow, le futur président de Panem, alors qu'il se prépare à devenir mentor pour les Hunger Games. Il doit s'occuper des tributs du District 12 (le même que celui de Katniss) et s'attache particulièrement à la jeune fille qu'il doit aider à gagner les jeux, une certaine Lucy Gray Baird...

Qui est la nouvelle héroïne ?

L'adaptation cinématographique de ce nouveau roman a été officialisée par Lionsgate il y a quelques mois. Nous repartirons donc à Panem pour des nouveaux Hunger Games qui s'annoncent épiques, et durant lesquels nous feront la connaissance d'une toute nouvelle héroïne, qui aura la lourde tâche de succéder à Katniss. Mais qui est donc Lucy Gray Baird ?

Comme Katniss, Lucy Gray vient du District Douze et est âgée de seize ans. C'est une musicienne, et elle fait partie du peuple Covey, des musiciens itinérants qui ont été contraints de rester dans le Douze après la première rébellion alors qu'ils avaient pour habitude de sillonner Panem (ils se produisaient d'ailleurs au Capitole). Elle est orpheline, et sa famille est désormais son groupe de musique à qui elle est très attachée.

D'après sa description dans le livre, elle a les cheveux foncés et bouclés (qu'elle tresse durant les jeux), les yeux clairs, et s'habille toujours de manière colorée. Lors de la moisson des dixièmes Hunger Games, elle était vêtue d'une robe arc-en-ciel à volants, dans laquelle elle avait caché... un serpent.

Car si Lucy Gray peut paraître fragile au premier abord, c'est en réalité une redoutable guerrière, dotée d'une grande intelligence, qui n'hésite pas à charmer son entourage avec ses chansons pour mieux exécuter ses plans. Coriolanus ne sera évidemment pas insensible au charme de la jeune femme, et mettra tout en oeuvre pour qu'elle sorte victorieuse des jeux.

Pour la petite anecdote, c'est à Lucy Gray que nous devons la chanson The Hanging Tree, que chante Katniss dans le troisième film, pour remonter le moral de ses troupes.

À l'heure actuelle, le film ne dispose pas encore d'une date de sortie, ni d'un casting. D'après les premières informations, le studio Lionsgate pencherait pour diviser le roman en deux films plutôt qu'un, comme il l'avait fait pour le dernier roman de la saga.